Ρωσία: Το ΝΑΤΟ έχει εντείνει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορά μας

Newsroom
Ρωσία: Το ΝΑΤΟ έχει εντείνει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορά μας
Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει εντατικοποιήσει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχο της Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΝΑΤΟ
Ρωσία
