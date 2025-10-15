Ρωσία: Το ΝΑΤΟ έχει εντείνει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορά μας

Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει εντατικοποιήσει τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχο της Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ