Ειδήσεις | Ελλάδα

Χανιά: Σύλληψη για ναρκωτικά και όπλα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χανιά: Σύλληψη για ναρκωτικά και όπλα
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 32 γραμμάρια κάνναβης, δύο συσκευές παρακολούθησης (gps tracking), εξαρτήματα όπλου, τρία κινητά τηλέφωνα και μπρελόκ με κλειδιά.

Συνελήφθη ημεδαπός στα Χανιά, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και κατοχή όπλων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου, σε περιοχή του Δήμου Σφακίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων.

Πρόκειται για έναν 29χρονο, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και σε άλλο χώρο που χρησιμοποιούσε.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 32 γραμμάρια κάνναβης, δύο συσκευές παρακολούθησης (gps tracking), εξαρτήματα όπλου, τρία κινητά τηλέφωνα και μπρελόκ με κλειδιά.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 25 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

Έρχεται νομοσχέδιο - σκούπα για πιο εύκολες και γρήγορες επενδύσεις

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider