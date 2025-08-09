Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά προκλήθηκα από πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση τυχόν φθαρμένων υλικών του δικτύου.

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, ενώ αναζητείται αναζητείται ο Αναπληρωτής Διευθυντής Περιοχής Μεσογείων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής Μεσογείων.

Οι δύο υπάλληλοι - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων - κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ερευνούν την πυρκαγιά, συμπεραίνεται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκα από πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση τυχόν φθαρμένων υλικών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζουν άδικη και παράλογη τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που - όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά- δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα αίτια της φωτιάς.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει πόρισμα της Πυροσβεστικής, ούτε στοιχεία ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κολόνα του ρεύματος».

