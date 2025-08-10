Ειδήσεις | Ελλάδα

Συγχαρητήρια Δένδια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Newsroom
Συγχαρητήρια Δένδια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ έδωσε συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας».

«Η επιχείρηση», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C - 27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ)».

«Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ» προσθέτει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Γάζα

