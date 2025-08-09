Ειδήσεις | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από αεροσκάφη της ΠΑ

Μητσοτάκης: Ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από αεροσκάφη της ΠΑ
Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, τα αεροπλάνα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος», καταλήγει στο μήνυμα του.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΞ. και ΥΠΕΘΑ) με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν ρίψη τροφίμων (συνολικά 8,5 τόνους) σε ζώνες ρίψεως, εντός της Λωρίδας της Γάζας.

​Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

