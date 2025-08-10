Αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο ο επικεφαλής σύμβουλος του Τραμπ για τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ο Μπο Χάινς με ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Μπο Χάινς, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας των Συμβούλων για τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι αποχωρεί από τον τρέχοντα ρόλο του και επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, μια ομάδα εργασίας για τα κρυπτονομίσματα υπό την ηγεσία του Χάινς, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, παρουσίασε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για μια καθοριστική για την αγορά, νομοθεσία σχετικά με τα crypto και κάλεσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να δημιουργήσει νέους, ειδικούς κανόνες για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε διατάξει τη δημιουργία της ομάδας εργασίας για τα κρυπτονομίσματα και της είχε αναθέσει να προτείνει νέους κανονισμούς, τηρώντας έτσι την προεκλογική του δέσμευση για αναμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στον τομέα των crypto.

«Η θητεία μου στη διοίκηση του Προέδρου Τραμπ και η συνεργασία με τον λαμπρό Επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης & Crypto, Ντέιβιντ Σακς, ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου Crypto του Λευκού Οίκου, ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο Μπο Χάινς σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο.

Ο Ντέιβιντ Σακς, ο «τσάρος» της κυβέρνησης Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επαίνεσε τον Χάινς ως απάντηση στην ανάρτησή του για την αποχώρησή του.

Ο Χάινς έχει θέσει δύο φορές υποψηφιότητα για το Κογκρέσο στη Βόρεια Καρολίνα, χωρίς επιτυχία.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα νόμο για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο, γνωστά ως stablecoins — μια σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε τα ψηφιακά αυτά περιουσιακά στοιχεία να γίνουν καθημερινό μέσο πληρωμών και μεταφοράς χρημάτων.

Ο Μπο Χάινς υποστήριξε ενεργά αυτή τη νομοθεσία, η οποία φέρει την ονομασία GENIUS Act.