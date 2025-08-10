Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανική επίθεση drones στο Σαράταφ

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 121 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ αρκετά διαμερίσματα και μια βιομηχανική εγκατάσταση υπέστησαν ζημιές, εξαιτίας χωριστών επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης (drones) στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ (νότια), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

Ο Μπουσαργκίν δήλωσε ότι κάτοικοι απομακρύνθηκαν αφότου θραύσματα από καταρριφθέν drone προκάλεσαν ζημιές σε τρία διαμερίσματα σε νυχτερινή επίθεση.

«Αρκετοί κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια», δήλωσε ο Μπουσαργκίν. «Επιτόπου προσφέρθηκε βοήθεια και ένας άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος πέθανε».

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 121 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πάνω από την περιφέρεια Σαράταφ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο ανακοινώνει κατά κανόνα μόνο πόσα drones καταρρίπτει η αντιαεροπορική άμυνα και όχι πόσα εκτοξεύει η Ουκρανία.

Ο Μπουσαργκίν δεν διευκρίνισε τι παρήγαγε η βιομηχανική εγκατάσταση που επλήγη.

Σε οπτικό υλικό που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από βιομηχανική, κατά τα φαινόμενα, ζώνη. Το Reuters διασταύρωσε την τοποθεσία που φαίνεται σε ένα από τα βίντεο με δορυφορικές εικόνες της περιοχής, αλλά δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει πότε μαγνητοσκοπήθηκαν τα πλάνα αυτά.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το δίκτυο RBK-Ukraine, μετέδωσαν ότι το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράταφ, το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας, φλέγεται ύστερα από επίθεση με drone.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές. Δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τη ρωσική πλευρά.

Το διυλιστήριο στη Σαράταφ, που ανήκει στη Rosneft, ανέστειλε τη λειτουργία του νωρίτερα φέτος για λόγους ασφαλείας ύστερα από επιδρομές ουκρανικών drones, δήλωσαν στο Reuters πηγές του στην πετρελαϊκή βιομηχανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ