Συνελήφθη 50χρονος για θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη

Πρόκειται για αλλοδαπό που εκτελούσε εργασίες ημέρα κατά την οποία, ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο "5" - "Κατάσταση Συναγερμού".

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη Αττικής, ημέρα κατά την οποία, ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο "5" - "Κατάσταση Συναγερμού".

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

