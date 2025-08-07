Βανδαλισμός των κεντρικών γραφείων της ισραηλινής αεροπορικής El Al στο Παρίσι

Η είσοδος των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού εθνικού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι καλύφθηκε με κόκκινη μπογιά και γκράφιτι με εχθρικά συνθήματα που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η είσοδος των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού εθνικού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι καλύφθηκε με κόκκινη μπογιά και γκράφιτι με εχθρικά συνθήματα που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Τετάρτης προς Πέμπτη, με το Ισραήλ να καταδικάζει μια «βάρβαρη πράξη».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν σήμερα το πρωί συνθήματα όπως «Palestine vivra, Palestine vaincra», Η Παλαιστίνη θα ζήσει, η Παλαιστίνη θα νικήσει», «Fuck zionism» και «El Al Genocide Airline» γραμμένα στους τοίχους που περιβάλλουν την είσοδο του κτιρίου που στεγάζει την έδρα της εταιρείας, που βρίσκεται στο 3ο διαμέρισμα, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η πρόσοψη του κτιρίου και το έδαφος είχαν ψεκαστεί με κόκκινη μπογιά.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρέγκεβ καταδίκασε μια «βάρβαρη και βίαιη πράξη εναντίον της El Al». «Περιμένω από τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν τους εγκληματίες και να λάβουν αυστηρά μέτρα εναντίον τους», τόνισε. «Σήμερα είναι η El Al, αύριο είναι η Air France. Όταν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοινώνει δώρα στη Χαμάς, αυτό είναι το αποτέλεσμα», έγραψε η υπουργός.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα επισκέφθηκε την κατεστραμμένη πρόσοψη αργά το πρωί, κάνοντας λόγο για μια «τρομοκρατική ενέργεια επειδή σκοπός της είναι να τρομοκρατήσει τους υπαλλήλους της El Al, να τρομοκρατήσει τους Ισραηλινούς πολίτες, να τους τρομάξει και να προσπαθήσει να τους κάνει να νιώσουν ανεπιθύμητοι, είτε στη Γαλλία είτε εκτός της χώρας τους».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό αερομεταφορέα, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, «το περιστατικό συνέβη ενώ το κτίριο ήταν άδειο και δεν υπήρξε κίνδυνος για τους εργαζόμενους της εταιρείας». «Η El Al επιδεικνύει με υπερηφάνεια την ισραηλινή σημαία στην ουρά του αεροσκάφους της και καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ιδιαίτερα εκείνη που βασίζεται στον αντισημιτισμό», πρόσθεσε η εθνική αεροπορική εταιρεία.

Στις αρχές Ιουνίου, εβραϊκές τοποθεσίες στο Παρίσι ψεκάστηκαν με πράσινη μπογιά και τρεις Σέρβοι κατηγορήθηκαν και φυλακίστηκαν με την υποψία ότι ενεργούσαν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας ξένης δύναμης, πιθανώς της Ρωσίας.

