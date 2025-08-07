Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο κάπνισμα οι Ελληνίδες

Παρά τη συνολική μείωση του καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών.

Παρά τη συνολική μείωση του καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών. Το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 36% του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω κάπνιζε, ποσοστό που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία (37%). Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη αναλογία καπνιστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 32% των γυναικών να δηλώνουν ότι καπνίζουν.

Συνολικά, το 24% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2017 (26%). Το κάπνισμα παραμένει συχνότερο στους άνδρες (28%) σε σχέση με τις γυναίκες (21%).

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά καπνιστών

Τα χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος καταγράφηκαν στη Σουηδία (8%), την Ολλανδία (11%) και τη Δανία (14%). Οι ίδιες χώρες παρουσίασαν και τα μικρότερα ποσοστά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες:

Σουηδία: 9% των ανδρών και 8% των γυναικών

Ολλανδία: 13% των ανδρών και 10% των γυναικών

Δανία: 16% των ανδρών και 12% των γυναικών

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών

Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρίσκονται:

Βουλγαρία: 37% του πληθυσμού

Ελλάδα: 36%

Κροατία: 35%

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καπνίσματος στους άνδρες παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (49%), τη Λετονία (48%) και τη Λιθουανία (43%). Αντίστοιχα, στις γυναίκες τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (32%), την Κροατία (30%) και τη Ρουμανία (29%).

Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου προς την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 (SDG 3) των Ηνωμένων Εθνών – «Καλή υγεία και ευημερία» – ο οποίος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μείωση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον, όπως το κάπνισμα.