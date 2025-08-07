Ειδήσεις | Ελλάδα

Στύρα: Εντός των επόμενων ωρών το σχέδιο απομάκρυνσης του πλοίου που προσάραξε στην ξέρα

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο απομάκρυνσης του πλοίου που έχει προσαράξει στην ξέρα «Γλάρος» στα Στύρα.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του πλοίου υπάρχουν μέλη συγκεκριμένου συνεργείου το οποίο αναμένεται να αναλάβει την διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ», αφού φυσικά ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από την προσάραξη.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού. Όσον αφορά το ρήγμα, ειδικός δύτης κατέγραψε «κατά τόπους σκισίματα», δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μεγάλο συνεχές ρήγμα και η συνολική έκταση των «σκισιμάτων» είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε, το πλοίο είναι τύπου «double hull», δηλαδή διαθέτει διπλό κύτος, εσωτερικό και εξωτερικό, όχι όμως σε όλο του το μήκος. Για αυτό τον λόγο δεν έχει βυθιστεί από την εισροή υδάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το πλοίο.

Στο πλοίο παραμένουν τα μέλη του πληρώματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες. Υπενθυμίζεται πως το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα - Στύρα και μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ιδιωτικά σκάφη σε ασφαλή σημεία ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Χαλκίδος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

