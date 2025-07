Παπαστεργίου: Ακραίες οι προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Ανάγκη για ισορροπία

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι από αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα δεδομένα της.

Την ώρα που η διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας για την τεχνολογική υπεροχή εντείνεται, η Ευρώπη στοχεύει να γίνει πιο ανταγωνιστική στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, η ΤΝ και ιδιαίτερα η agentic AI έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις τόσο για τα οφέλη όσο και για τις προκλήσεις που συνεπάγεται. Για τα ζητήματα αυτά συζήτησαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου με τον διάσημο πολιτικό επιστήμονα, Φράνσις Φουκουγιάμα και ομάδα ειδικών του τομέα.

Ο πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής στο Κέντρο Δημοκρατίας, Ανάπτυξης και Κράτους Δικαίου, του Πανεπιστημίου Στάνφορντ αναφέρθηκε στους κινδύνους που έχει παρουσιαστεί από την agentic Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή εκείνα τα συστήματα ΤΝ που λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις, τονίζοντας ότι υπάρχουν δύο είδη κινδύνων. «Αυτοί που μας ανησυχούν περισσότερο και είναι οι πρώτοι που τους προσεγγίζουμε. Εννοώ, οι κακοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν κακά πράγματα. Βρισκόμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας. Στο Instagram, θα έλεγα ότι τα περισσότερα βίντεο που παρακολουθώ είναι deepfake, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πράγματα που δεν μπορεί να έχουν συμβεί, πράγματα που δεν ξέρεις αν είναι αυθεντικά ή όχι. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί. Η κυβέρνηση, το έγκλημα, το hacking, η διαχείριση των ψήφων», είπε ο κ. Φουκουγιάμα, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη απειλή. «Δεν έχει να κάνει τόσο με την αναγεννητική Τεχνητή Νοημοσύνη όσο με την πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη. Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, όταν θα αναλάβει το ρίσκο να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Ο λόγος για αυτό είναι ο εξής. Δεν θα προβλέψω πόσο καλά είναι αυτά τα συστήματα, αλλά οι άνθρωποι προσπαθούν να γενικεύσουν λόγω της επιφανειακής τους κατανόησης με το chat GPT και να κατανοήσουν τα συμπεράσματα και να πουν ότι η τεχνολογία δεν είναι τόσο τρομερή. Νομίζω ότι θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη πολύ σύντομα», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι «είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην λεγόμενη υπερβολική ανάθεση, στον υπερβολικό διαχωρισμό των εξουσιών, επειδή κάποια στιγμή αυτές οι μηχανές θα γνωρίζουν περισσότερα και θα μπορούν να αποφασίζουν σε δευτερόλεπτα. Το είδαμε στον πόλεμο του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι από αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα δεδομένα της. «Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτό το οποίο έχει μάθει να κάνει και το κάνει πολύ πιο γρήγορα, πιθανώς ή με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τον άνθρωπο. 'Αρα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι με τι δεδομένα τροφοδοτούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το οποίο επίσης με προβληματίζει είναι αυτό το οποίο βλέπουμε όλο και περισσότερο και ειδικά σε περιοχές και χώρες που έχουν εκλογές, είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και πώς τελικά η Τεχνητή Νοημοσύνη ζηλεύει τελικά τον άνθρωπο, πάει να παρέμβει στην ποιότητα της δημοκρατίας και θέλει εκείνη να βρεθεί πάνω και πέρα από τους ανθρώπους, πάνω και πέρα από τα πολιτεύματα. Αυτό το οποίο είδαμε να γίνεται σε άλλες χώρες, ακόμη και ακύρωση εκλογών. Γιατί; Γιατί ένας αλγόριθμος προφανώς κατευθυνόμενος από κάπου κατάφερε να αλλοιώσει απόψεις. Αυτό το οποίο επίσης είδαμε σε άλλες χώρες, bots, μηχανήματα τεχνητής νοημοσύνης να τηλεφωνούν υπέρ κάποιου υποψηφίου. Τα βίντεο που πλέον έχουμε χάσει πραγματικά το όριο ανάμεσα στο τι είναι πραγματικό και όχι. Πρόσφατα είδα ένα πολύ ωραίο ελληνικό AI βίντεο στο οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη τρολάρει τον εαυτό της. Στην ουσία ήταν ένα βίντεο πολιτών που διαμαρτύρονταν για την Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να οριοθετηθεί το τι κάνει το μηχάνημα και το τι κάνει ο άνθρωπος. «Αυτή τη μάχη την αντιμετωπίσαμε σε κάθε βιομηχανική επανάσταση και πάντα υπήρχαν αυτοί οι φόβοι. Τι θα κάνει το μηχάνημα, τι θα κάνουμε εμείς; Θα χάσουμε τη δουλειά μας, θα μας την πάρει το μηχάνημα; Δεν είναι τώρα τα πράγματα όπως ήτανε στην 2η βιομηχανική επανάσταση. Τώρα είναι πιο ακραίες νομίζω οι προκλήσεις, αλλά είναι στο χέρι μας πραγματικά να κρατήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη δίπλα μας για δουλειές που δεν μπορούμε να κάνουμε με τόση ακρίβεια ή βαριόμαστε να κάνουμε εμείς. Υπάρχει κίνδυνος, ειδικά στο κομμάτι της διασποράς ψευδών ειδήσεων, στο πώς αποσταθεροποιούνται χώρες και δημοκρατίες και θα πρέπει όλοι να πάρουμε τις ευθύνες μας και εμείς ως κράτη και κυβερνήσεις αλλά και οι πλατφόρμες. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της διασποράς ειδήσεων γίνεται από πλατφόρμες και οι πλατφόρμες πριν ανεβάσουν κάτι, μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν αν τελικά αυτό είναι προϊόν ΤΝ ή όχι. Άρα ναι, θέλει να καθίσουμε πλέον βγάζοντας λίγο το κέρδος από το μυαλό μας στο πώς αυτός ο κόσμος θα ισορροπήσει και δε θα δούμε ακραίες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνολογίες που έφτιαξαν οι άνθρωποι», κατέληξε ο υπουργός.

Ο Σουντχάνσου Αστάνα, αντιπρόεδρος της Iron Mountain, επεσήμανε ότι η ΤΝ στον επιχειρηματικό κόσμο έχει αξία αλλά είναι σημαντικό να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την χρήση των δυνατοτήτων της. «Οι δυνατότητές της είναι εκεί και εξαρτάται από εμάς να δούμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Κάθε αλλαγή φέρνει φόβο αλλά και ευκαιρίες στον επιχειρηματικό κόσμο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να της δώσουμε χρόνο να ωριμάσει. Δεν ξέρουμε το μέλλον. Υπάρχουν δύο βασικές λέξεις για μένα: Πρώτον, να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε. Οι άνθρωποι παίρνουν δεδομένα, τα ερμηνεύουν και τα συσχετίζουν με το περιβάλλον, τη μνήμη μας και τα λοιπά. Κάπως έτσι είναι και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Λειτουργεί με δεδομένα. Πρέπει να δούμε αν αυτά τα δεδομένα είναι σωστά και πώς τα ερμηνεύει. Βλέπω έναν συνδυασμό Τεχνητής Νοημοσύνης να ερμηνεύει τα δεδομένα, αλλά τελικά οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα υβριδικό μοντέλο και δεν μπορούμε να δώσουμε 100% ευθύνη, υπευθυνότητα στην ΤΝ να αποφασίζει», είπε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη και να επωφεληθούμε από αυτή θα πρέπει να της επιτρέψουμε να ωριμάσει.

O Γιώργος Σιούφας, δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο Sioufas & Associates τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία αλλά είναι μια βαθιά μετασχηματιστική δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, εφαρμόζουμε και εξελίσσουμε το δίκαιο. «Και αυτή η αλλαγή δεν είναι θεωρητική. Είναι εδώ σήμερα. Οι νομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Σύμφωνα με το Forbes, το 65% των δικηγορικών εταιρειών θεωρούν πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη απαραίτητη για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Αυτό δεν είναι απλώς στατιστική, είναι η αντανάκλαση τεσσάρων ισχυρών δυνάμεων. Πρώτον, οι πελάτες απαιτούν ταχύτερες, ακριβέστερες και πιο διαφανείς υπηρεσίες. Οι νέοι επαγγελματίες επιλέγουν εργοδότες οι οποίοι έχουν έφεση στην τεχνολογία. Τα οικονομικά μοντέλα αλλάζουν. Η χρέωση ανά ώρα υποχωρεί μπροστά στην αξία και την απόδοση και κυρίως η τεχνολογία δεν είναι πλέον βοηθητική, είναι θεμελιώδης», ανέφερε ο κ. Σιούφας ότι η πρακτορική AI δεν είναι απλώς εργαλείο αλλά είναι συνεργάτης και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε εφαρμογές ΤΝ που ήδη εφαρμόζονται σε δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Μίλησε όμως και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν, όπως είναι οι ψευδείς πληροφορίες, η ασφάλεια των δεδομένων, η λογοδοσία. «Η πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να παραμείνει εργαλείο συνεργασίας και όχι υποκατάστατο της ανθρώπινης κρίσης. Ο ρόλος του δικηγόρου εξελίσσεται αλλά δεν εξαφανίζεται. Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την απόδοση, να αυτοματοποίησει διαδικασίες και να προσφέρει νέες δυνατότητες. Όμως η τελική ευθύνη, η ηθική κρίση και η στρατηγική σκέψη παραμένουν ανθρώπινες. Το AI μπορεί να σκεφτεί γρήγορα, αλλά ο άνθρωπος σκέφτεται υπεύθυνα», είπε ακόμα ο κ. Σιούφας, τονίζοντας στο τέλος της εισήγησής του ότι «η επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει, το θέμα είναι ποιος θα την οδηγήσει».

Ο Αλέξανδρος Μπρεγιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Nova ICT, επεσήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία που παντρεύει όλες τις προηγούμενες και ότι ήρθε για να βοηθήσει τον άνθρωπο να επικεντρωθεί στο στόχο και να γίνει περισσότερο προσαρμοστικός αλλά και δεκτικός να λάβει αποφάσεις από την ΤΝ. «Οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν ήδη μπει σε αυτή την εποχή, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη αρχίσει να πειραματίζονται με αυτή την καινοτόμο τεχνολογία», υπογράμμισε ο κ. Μπρεγιάννης, αναφερόμενος και σε παραδείγματα χρήσης ΤΝ από την εταιρεία του. «Θεωρώ ότι το Agentic AI είναι η ενηλίκιωση της ΤΝ. Μέχρι πρότινος είχαμε τα μικρά παιδιά που μάθαιναν σιγά και έπαιρναν τις σωστές εντολές και τώρα φτάσαμε στην ενηλικίωση και πρέπει να μεγαλώσουμε μαζί του με τον σωστό τρόπο για να μην έχουμε αποκλίσεις σε θέματα ηθικής, ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων», κατέληξε ο κ. Μπρεγιάννης.

Ο Αλέξανδρος Μάνος, διεύθυνων σύμβουλος της Netcompany SEE & EUI υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι και ευκαιρία και πρόκληση και έγινε μέρος της συζήτησης πριν από μερικά χρόνια για να περάσει μέσα από κάποια στάδια και να φτάσει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. «Με αυτά τα συστήματα πρέπει να είμαστε σίγουροι και να διασφαλίσουμε ότι μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης θα έχουμε τις σωστές απαντήσεις και το σωστό αποτέλεσμα και όχι μία καταστροφή».

Η Έφη Πρεσβεία, γενική διευθύντρια Πληροφορίας και Τεχνολογίας της PPC, τόνισε ότι η Agentic AI φέρνει έναν καινούργιο αιώνα για τους οργανισμούς και μια μεγάλη αλλαγή όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συνεργασία στον οργανισμό στον πυρήνα της. «Είμαστε σε μια τεχνολογική μεταμόρφωση και η ΤΝ μπορεί να αλλάξει τις επιχειρήσεις. Τώρα ξεκινάμε στην εποχή της μεταμόρφωσης της ΤΝ, όπου η ΤΝ παίζει πιο στρατηγικό ρόλο, γίνεται ενορχηστρωτής της διασύνδεσης των παραδοσιακών συστημάτων με τα καινούργια συστήματα αλλά και εταίρος στη λήψη αποφάσεων», επεσήμανε η κ. Πρεσβεία, ενώ καταλήγοντας τόνισε ότι πρέπει να δούμε τις υποδομές μας για να είναι έτοιμες για την έλευση της ΤΝ και ότι πρέπει να βελτιωθεί η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα συστήματα και τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η κυβερνοσφάλεια.

Τέλος, ο Μπιλ Καρνάζης, Chief Services Officer & General Manager of Corporate Services στον Όμιλο Viohalco, επεσήμανε ότι από την πλευρά των επιχειρήσεων με την Agentic AI και τις νέες τεχνολογίες οι αλλαγές στην οργάνωση επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί αξία και αναφέρθηκε σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης που ήδη χρησιμοποιεί η εταιρεία του σε διάφορους τομείς της δραστηριότητας της. «Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με τρόπο ασφαλή. Είμαστε επικεντρωμένοι έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς ασφάλειας των πληροφοριών με τρόπο που μας εξασφαλίζει απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις», κατέληξε ο κ. Καρνάζης.

To ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι COMMUNICATION SUPPORTER του «29th Annual Government Roundtable - Walking steadily across a tightrope of uncertainty».