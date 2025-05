Μασκ: Δοκιμάζουμε «σιωπηλά» το πρόγραμμα βίζας «χρυσής κάρτας»

Το πρόγραμμα θα δώσει στους πλούσιους αλλοδαπούς που μπορούν να πληρώσουν για αυτό, μια ευκολότερη διαδρομή προς την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας.

Το πρόγραμμα βίζας «χρυσής κάρτας» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζεται σιωπηλά για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά, δήλωσε ο Έλον Μασκ σε μια ανάρτηση στο X.

We’re doing a quiet trial to make sure the system works properly. Once it is fully tested, it will be rolled out to the public with an announcement by the President.

— gorklon rust (@elonmusk) May 11, 2025