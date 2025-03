Μπαίνουμε στην εποχή των εμπορικών πολέμων; Απαντήσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών από 9-12 Απριλίου

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της επιβολής δασμών στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας; Σηματοδοτούν οι δασμοί το τέλος του ελεύθερου εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης; Μπαίνουμε σε μια εποχή εμπορικών πολέμων μεταξύ των μεγάλων «παικτών» της παγκόσμιας οικονομίας; Ποιες θα είναι οι γεωπολιτικές συνέπειες για τον πλανήτη;

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές από Κίνα, Καναδά και Μεξικό, καθώς και τα αντίμετρα αυτών των χωρών στα αμερικανικά προϊόντα, έχουν ήδη προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς αγορές. Το μεγάλο ερώτημα είναι: Τι έπεται;

Σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων και μεγάλων μεταβάσεων, το 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2025, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του μέλλοντος, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και κορυφαία think tanks.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Παγκόσμιας εμβέλειας ακαδημαϊκοί

-Nouriel Roubini, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Roubini Macro Associates, Συνιδρυτής της Atlas Capital Team και Συνιδρυτής του TheBoomBust.com ο οποίος είχε προβλέψει την παγκόσμια κρίση του 2008

-Adam Tooze, πολυβραβευμένος Καθηγητής Ιστορίας Kathryn and Shelby Cullom Davis και Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, Πανεπιστήμιο Columbia, Ηνωμένες Πολιτείες.

Κορυφαίοι οικονομικοί αναλυτές

Martin Wolf, Chief Economics Commentator στους Financial Times

Christian Schubert, Economics and Business Correspondent στην Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Simon Nixon, εκδότης του Wealth of Nations

Εξέχοντες πολιτικοί

Joaquim Miranda Sarmento, Υπουργός Επικρατείας και Οικονομικών της Πορτογαλίας

Paolo Gentiloni, Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2016-2018), Επίτροπος Οικονομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2024)

Gilles Roth, Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου

Επικεφαλής διεθνών οργανισμών & διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί

Nadia Calviño, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Λουξεμβούργο

Iain Begg, Professorial Research Fellow στο London School Of Economics (LSE)

Luiz De Mello, Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος του ΟΟΣΑ

Arancha Gonzalez, Κοσμήτορας της Paris School of International Affairs, Sciences Po, Γαλλία

Marion Jansen, Διευθύντρια στο Τμήμα Εμπορίου και Γεωργίας του ΟΟΣΑ

Creon Butler, Διευθυντής, Global Economy and Finance Program, Chatham House, United Kingdom

Διαπρεπή στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων

Albert Bourla,Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, ΗΠΑ

Guilaumme Klossa, Αντιπρόεδρος της Tribvn Holding και Πρόεδρος της T-life, Γαλλία

Ilham Khadr, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Syensqo

