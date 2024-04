Μ. Ανατολή: Πύραυλοι του Ισραήλ έπληξαν στρατιωτική βάση στο Ιράν - «Καμιά σοβαρή ζημιά» λέει η Τεχεράνη

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή στο Ιράν σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το σαββατοκύριακο. Το Ιράν ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισπαχάν. «Ασφαλείς οι πυρηνικές εγκαταστάσεις» λέει η Τεχεράνη. Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 08.24

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή στο Ιράν σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τα ABC News, CBS και CNN, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή. Το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγμα ανταπόδοσης στο Ιράν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, προσθέτοντας πως υπήρξε ενημέρωση των ΗΠΑ εκ των προτέρων σχετικά με την επιχείρηση αυτή.

Το CNN διευκρίνισε πως η επιχείρηση δεν είχε στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επικαλούμενο επίσης Αμερικανό αξιωματούχο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μεταδίδει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν), προσθέτοντας ότι ο λόγος δεν είναι ακόμη γνωστός και ότι «διενεργούνται έρευνες».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου περιορίστηκε να απαντήσει «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματός να αμυνθεί» έναντι του Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση του σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειάς, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

Δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για τα μέσα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.

Αρκετά drones «καταρρίφθηκαν» από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως, τουλάχιστον «μέχρι στιγμής», δεν υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση με πυραύλους, διαβεβαίωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της ιρανικής υπηρεσίας διαστήματος.

«Ως αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει αεροπορική επίθεση από το εξωτερικό στην Ισφαχάν ή σε άλλες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο Χουσέιν Νταλιριάν μέσω X, αντικρούοντας τις πληροφορίες αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου για επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

Tο επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως δεν αναφέρθηκε «καμιά μείζων ζημιά» έπειτα από τις εκρήξεις που ακούστηκαν τα ξημερώματα. «Μετά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας σε ορισμένες περιοχές της χώρας», δεν αναφέρθηκε «καμιά ζημιά ή έκρηξη μεγάλης κλίμακας», σύμφωνα με το πρακτορείο, που βασίζεται σε πληροφορίες δημοσιογράφων του.

Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύκτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

Το ιρανικό συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να εκτιμήσει την συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου περιορίστηκε να απαντήσει «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».

Το Ιράν ανέστειλε τις πτήσεις πάνω από αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής πόλης Ισφαχάν, όπου κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο.

«Οι πτήσεις πάνω από τις πόλεις Ισφαχάν, Σιράζ και Τεχεράνη έχουν ανασταλεί», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

WATCH: Announcement at Tehran's international airport says all flights have been canceled, tells people to leave pic.twitter.com/m23nangFcY

— BNO News (@BNONews) April 19, 2024