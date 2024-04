Πυροβολισμοί σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς το απόγευμα της Τετάρτης σε εκδήλωση για το τέλος του Ραμαζανιού, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Fox News, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην περιοχή της North 46th Street και της Wyalusing Avenue. Τέσσερις ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση.

BREAKING: #Philadelphia police sources say multiple people shot in #Parkside; 4 suspects in custody. There is a massive #police response underway in the Parkside section of Philadelphia after a reported #shooting. pic.twitter.com/ph6IVNSZAp

— Abdur Rehman (@mian_arehman) April 10, 2024