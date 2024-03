Ρωσία: Στρατιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη μετά την απογείωση – Επέβαιναν 15 άτομα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Ιβάνοβο.

Τα δραματικά λεπτά που ένα μεταγωγικό ρωσικό στρατιωτικό αεροπλάνο Il-76, άγνωστο για ποιο λόγο, έχει πιάσει φωτιά σε έναν κινητήρα και λίγο αργότερα συνετρίβη δημοσίευσε ο ιστότοπος KyivPost. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι πιλότοι κάνουν μια στροφή για να αποφύγουν να πέσουν πάνω στην πόλη Ιβάνοβο και λίγο αργότερα ακούγεται ένας δυνατός κρότος και σηκώνεται ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

⚡️Russian Telegram channels reported that an Il-76 plane caught fire and likely crashed over the Russian city of #Ivanovo. pic.twitter.com/hGCYHLKtWT

— KyivPost (@KyivPost) March 12, 2024