Ελληνική Πρεσβεία στην Πράγα: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων - Η στιγμή που ο 24χρονος πυροβολεί τους φοιτητές

Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία.

Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, ανακοίνωσε η Ελληνική Πρεσβεία.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της σε σχετική ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, «μέχρι στιγμής, από την πληροφόρηση που έχει η Πρεσβεία, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».

«ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Σε συνέχεια της τραγικής επίθεσης στην Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου του Καρόλου, που έλαβε χώρα σήμερα 21.12.2023 στις 15:00 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 24 (μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία της τσεχικής αστυνομίας) παρακαλούνται όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Πράγα όπως αποφεύγουν την μετάβαση τους στην Πλατεία Jan Palach στο κέντρο της πόλης, οπου ευρίσκεσαι το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Το συμβάν έχει τελειώσει αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τόσο το κτίριο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο για τυχόν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία για την αναγνώριση των θυμάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας Πράγας: +420 775 033 669. Μέχρι στιγμής, από την πληροφόρηση που έχει η Πρεσβεία, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».

Ένα ακόμα βίντεο που σοκάρει βγαίνει στη δημοσιότητα από το μακελειό στην Πράγα, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα. Στο νέο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο μακελάρης βρίσκεται σε μπαλκόνι με το όπλο του, το σηκώνει και σημαδεύει προς τα κάτω για να πυροβολήσει τα θύματα της αιματηρής επίθεσής του.

Onlooker captured the moment gunman David Kozak opened fire at Charles University in Prague. pic.twitter.com/OsuCzbjgw8

— 21c AR (@21c_AR) December 21, 2023