Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι είπε ψέματα στη συνέντευξη Τύπου

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είπε "μια σειρά από ψέματα" κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας είναι ο "καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος".

Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είπε "μια σειρά από ψέματα" κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας είναι ο "καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος".

"Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να ψεύδεται, να εξαπατά και να επιδιώκει να παραπλανά τον κόσμο. Όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου είναι μια σειρά από ψέματα. Είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την αλήθεια και αντ' αυτού προσπαθεί για να την διαστρεβλώσει και να την αποκρύψει", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Τάχερ αλ Νούνου, σύμβουλος για τα μέσα ενημέρωσης του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

