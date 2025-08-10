Τρεις νέες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, σε Σητεία και Ηράκλειο

Οι δομές συνολικού προϋπολογισμού 3.990.842,08 ευρώ, εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» οι υποβληθείσες προτάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) για τη δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 3.990.842,08 ευρώ και περιλαμβάνουν την ίδρυση 3 νέων δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Σητεία και Ηράκλειο.

Ειδικότερα, σε λίγους μήνες πρόκειται να λειτουργήσουν:

* 1 Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στη Σητεία, που θα έχει ως στόχο την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση των εξαρτήσεων μέσω της παροχής βραχείας συμβουλευτικής και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε άτομα που κάνουν χρήση ή είναι εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες, νόμιμες ή παράνομες, σε άτομα που εμφανίζουν συμπεριφορικές εξαρτήσεις, όπως εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια, εθισμό στο διαδίκτυο, καταναγκαστική ενασχόληση με τις ηλεκτρονικές αγορές (ψηφιακός εθισμός).

* 1 Κέντρο Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας στο Ηράκλειο: Η δομή εντάσσεται στον Πυλώνα Μείωσης της Βλάβης και απευθύνεται κυρίως σε κοινωνικοοικονομικά αποκλεισμένα άτομα που κάνουν παράλληλα χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας ή έλλειψης σταθερής στέγης καλύπτοντας τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες και παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής, παραμονής και φιλοξενίας σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η ίδρυση και λειτουργία τους εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ίδρυση νέων δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΟΠΣ 6034759) με συνολικό προϋπολογισμό 2,23 εκατ. ευρώ.

Για 1η φορά Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Κρήτη

* Το 1ο Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης (ΚΣΑ) στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, το οποίο θα απευθύνεται σε εξαρτημένα άτομα από παράνομες ή νόμιμες ψυχοδραστικές ουσίες συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και τα οποία επιθυμούν να διακόψουν τη χρήση και στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου που η εξάρτηση επιφέρει, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την κινητοποίηση, την προετοιμασία και παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης. Λειτουργεί με την οικειοθελή ένταξη του εξαρτημένου σε ένα πλαίσιο εσωτερικής παρακολούθησης, όπου συμβιώνει με άλλα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, υπό την καθοδήγηση Ομάδας Θεραπευτών.

Η ίδρυση και λειτουργία του εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ίδρυση Κέντρου Σωματικής Αποτοξίνωσης στο Ηράκλειο» (ΟΠΣ 6034768) με συνολικό προϋπολογισμό 1,76 εκατ. ευρώ.

Οι νέες αυτές υπηρεσίες θα λειτουργούν σε συνέργεια και διασύνδεση μεταξύ τους για την παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών και την προσφορά εύρους θεραπευτικών επιλογών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην περιφέρεια Κρήτης. Θα στελεχώνονται από 34 επιστημονικά στελέχη και θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στις αρχές του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

