Γερμανία: Παρέκαμψε το πάγωμα δαπανών - Χρηματοδοτεί με €700 εκατ. την επένδυση της Northvolt

Η επένδυση συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ για το εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών για EV, αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας.

Η Γερμανία θα δαπανήσει 700 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει την κατασκευή ενός εργοστασίου μπαταριών, αφού η κυβέρνηση κέρδισε εξαίρεση του ποσού από το πάγωμα των δαπανών της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η δέσμευση του ποσού για την κατασκευή εργοστασίου της Northvolt, είναι η πρώτη που χορηγείται για ένα έργο που σχεδιάζεται στο πλαίσιο ενός ειδικού ταμείου για την κλιματική μετάβαση, αφού μια δικαστική απόφαση εμπόδισε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου εκτός του γερμανικού προϋπολογισμού.

Η κίνηση ήταν επείγουσα γιατί διαφορετικά η συμφωνία βρισκόταν σε κίνδυνο να καταρρεύσει, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Περίπου 564 εκατομμύρια ευρώ της επιδότησης θα παρασχεθούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με τα υπόλοιπα να καταβάλλονται σε διάφορα στάδια από το κρατίδιο του Σλέσβιχ Χολστάιν, το οποία θα φιλοξενήσει το εργοστάσιο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Οικονομίας.

Welcome to our recent #northvolt construction update 👋🏻

The main construction area has been extended as you can see next to the street. Furthermore, more (office) containers have been added to the site of the old biogas plant. pic.twitter.com/bRJ73iPth5

— Northvolt Gigafactory Heide (@nvgf3heide) July 14, 2023