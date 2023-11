Βρετανία: Τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων σήμερα στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου

Η αστυνομία προχώρησε σε 82 συλλήψεις στην προσπάθεια να αποτρέψει ταραχές με ακροδεξιούς αντιδιαδηλωτές.

Τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων πορεύθηκαν σήμερα στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, με την αστυνομία να προχωρά σε περισσότερες από 80 συλλήψεις στην προσπάθεια να αποτρέψει συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και ομάδες που εναντιώνονταν στη συγκέντρωση.

Η πορεία υπέρ των Παλαιστινίων 'οδήγησε' σε αντιδιαδήλωση ακροδεξιών οργανώσεων την Ημέρα της Ανακωχής, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τους Βρετανούς πεσόντες στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είπε πως δείχνει έλλειψη σεβασμού η διεξαγωγή της συγκέντρωσης την Ημέρα της Ανακωχής, και υπουργοί είχαν ζητήσει να ακυρωθεί η πορεία -- η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που πραγματοποιείται για να δείξει υποστήριξη για τους Παλαιστίνιους και να καλέσει για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία δήλωσε πως "σημαντικός αριθμός" αντιδιαδηλωτών βρίσκονταν στο κεντρικό Λονδίνο, και σημειώθηκαν συγκρούσεις με αυτούς και την αστυνομία κοντά στο πολεμικό μνημείο του Κενοταφίου, κοντά στη Βουλή των Κοινοτήτων και στο Ουέστμινστερ.

🚨🇬🇧ONE OF THE BIGGEST PROTESTS EVER IN LONDON

TAKEOVER

The people are with Palestine#Lonon #Londonprotest #Armistice #ArmisticeDay #ArmisticeDay2023 #PeaceMarch #Ceasfire #CNN #GreaBritain pic.twitter.com/RWichH1Fkr

— SPEAKER OF PALESTINE 🏵️ (@Alicecdqai) November 11, 2023