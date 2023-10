NY Times: Το Ισραήλ καθυστέρησε τη χερσαία επίθεση στη Γάζα λόγω καιρού

Το Ιράν προειδοποιεί πως θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν εμποδιστεί το Ισραήλ.

(upd 10:45) Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέβαλαν τη σχεδιαζόμενη εισβολή τους στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας για αρκετές ημέρες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, ανέφεραν αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ οι New York Times.

Η χερσαία επίθεση υποτίθεται ότι θα άρχιζε αυτό το σαββατοκύριακο, όμως αναβλήθηκε, εν μέρει εξαιτίας του συννεφιασμένου ουρανού, ο οποίος θα δυσκόλευε τους ισραηλινούς πιλότους και χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών να παράσχουν αεροπορική κάλυψη στις χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμούς ισραηλινούς αξιωματικούς, τους οποίους δεν κατονομάζει.

Σύμφωνα με τους New York Times η αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να εμπλέξει το Ισραήλ σε ένα πόλεμο μέσα σε πόλεις. Δεκάδες χιλιάδες μαχητές της Χαμάς πιστεύεται ότι είναι κρυμμένοι σε μπούνκερ και σε εκατοντάδες χιλιόμετρα υπόγειων σηράγγων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ισραηλινοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες περιμένουν πως η Χαμάς θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προώθηση των Ισραηλινών ανατινάζοντας σήραγγες καθώς θα πλησιάζουν οι χερσαίες δυνάμεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Η Χαμάς σχεδιάζει επίσης να στείλει μαχητές της πίσω από τις ισραηλινές γραμμές χρησιμοποιώντας το περίπλοκο σύστημα των σηράγγων, αναφέρουν οι Times, προσθέτοντας ότι ένα στρατηγικό δίλημμα δημιουργείται από το γεγονός ότι οι δυνάμεις της ισλαμιστικής οργάνωσης μπορεί να οχυρωθούν μαζί με ομήρους κάτω από τη γη.

Στην ισραηλινή επίθεση αναμένεται να πάρουν μέρος μονάδες πεζικού, καθώς και άρματα μάχης και μονάδες σκαπανέων και ναρκοσυλλεκτών, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα επικαλουμενη τους αξιωματούχους. Τις χερσαίες δυνάμεις θα καλύπτουν μαχητικά αεριωθούμενα, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρά πυροβολικού από την ξηρά και τη θάλασσα.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προειδοποίησε μέσω X (του πρώην Twitter) χθες Σάββατο ότι αν δεν εμποδιστούν «τα εγκλήματα πολέμου» και η «γενοκτονία» των Παλαιστινίων που διαπράττονται κατ’ αυτή από το Ισραήλ, η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο με «πολύ σοβαρές συνέπειες».

Η ανάρτηση της διπλωματικής αποστολής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ακολούθησε ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios σύμφωνα με το οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία προειδοποίησε το Ισραήλ, με μήνυμά του που επιδόθηκε μέσω του ΟΗΕ, πως θα είναι υποχρεωμένο να αντιδράσει αν ο στρατός του προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία ελέγχει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Αν δεν σταματηθούν αμέσως τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία του ισραηλινού απαρτχάιντ, η κατάσταση θα μπορούσε να κλιμακωθεί εκτός ελέγχου και να προκαλέσει λόγω εξοστρακισμού πολύ σοβαρές συνέπειες — η ευθύνη για τις οποίες θα έγκειται στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη που το οδηγούν σε αδιέξοδο», ανέφερε η μόνιμη αποστολή της Τεχεράνης στον διεθνή οργανισμό.

Το Ισραήλ συνέχιζε χθες Σάββατο προετοιμασίες για να εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον της Χαμάς, που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Λωρίδα της Γάζας. Έδωσε διαταγή στους κατοίκους του βόρειου τομέα του μικρού θύλακα να φύγουν προς τον νότο, προς τα σύνορα με την Αίγυπτο, που παραμένουν κλειστά.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίζεται πως θα εξαλείψει τη Χαμάς σε αντίποινα για την επίθεσή της το περασμένο Σάββατο με πάνω από 1.300 νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στις 16:00 εξέπνευσε η παράταση του ισραηλινού τελεσιγράφου για εκκένωση όλων των αμάχων από το βόρειο τμήμα της Γάζας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε στο X, το οποίο τον δείχνει να επισκέπτεται και να συνομιλεί με τους στρατιώτες του ισραηλινού στρατού ανέφερε: «Με τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή με τη Γάζα. Είμαστε όλοι έτοιμοι». Σε ξεχωριστή δήλωση το γραφείου του ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είπε στους Ισραηλινούς στρατιώτες: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Israeli Prime Minster, Benjamin Netanyahu while Visiting a number of Settlements in Southern Israeli today asked a Group of IDF Soldiers, “Are you ready for the next Stage?” to which they Replied, “Yes” with Netanyahu then saying, “The next Stage is coming.” pic.twitter.com/yl3rCKIgQI

— OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2023