Ρωσία: Θα υπάρξουν αντίποινα για την ουκρανική επίθεση στη γέφυρα του Κερτς

Αυτές οι βάρβαρες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες, ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καταδίκασε σήμερα την ουκρανική «τρομοκρατική επίθεση» της Ουκρανίας στη γέφυρα της Κριμαίας, καθώς η Μόσχα ανέφερε σήμερα ότι απέτρεψε ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή.

Η Μόσχα τόνισε ότι η αποτραπείσα επίθεση έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων αμάχων, διαμηνύοντας ότι θα προβεί σε αντίποινα.

🤡 Russian Foreign Ministry: Kyiv's attempt to strike Crimea will not remain without a response.

Another red line? Now, waiting for a huge post from Medvedev..... pic.twitter.com/nKnmxDKN3I

— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2023