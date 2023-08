Ουκρανία: Νέα επίθεση στη γέφυρα του Κερτς

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η αποτραπείσα επίθεση έγινε με αντιαεροπορικό πύραυλο S-200.

Απετράπη μια ουκρανική πυραυλική επίθεση που είχε στόχο τη γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο με τη νότια Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και ο ρωσικός στρατός.

«Ο ουκρανικός πύραυλος εντοπίστηκε εγκαίρως και αναχαιτίστηκε στον αέρα από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές», πρόσθεσε.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της προσαρτηθείσας χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ έκανε λόγο για δύο ουκρανικούς πυραύλους, όχι για έναν, οι οποίοι καταρρίφθηκαν κοντά στο στενό του Κερτς. «Η γέφυρα της Κριμαίας δεν υπέστη ζημιές», τόνισε ο ίδιος.

Something big happening on the Crimean bridge. Officials announced that traffic over the bridge has been stopped pic.twitter.com/y8d2piYlZ2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) August 12, 2023