Οι προβλέψεις της ΕΕΕΠ για την αγορά διαδικτυακών καζίνο

Θα δοθούν περίπου 20 άδειες και σε μια πενταετία θα έχουν απομείνει από 5 έως 10 το πολύ

Αυξημένη παραμένει η ζήτηση για άδειες διαδικτυακών καζίνο στην χώρα μας, καθώς μία ακόμα αίτηση για αδειοδότηση κατατέθηκε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αρχής, αυτή την στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 16 αδειοδοτημένες εταιρείες που προσφέρουν διαδικτυακά παίγνια.

Οι επόμενες άδειες που έρχονται είναι:

H Elladix η οποία έχει καταθέσει αίτηση για την 17η άδεια. Η ΕΕΕΠ έχει λάβει ήδη την εγγυητική επιστολή και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πάρει την άδεια. Ενδεχομένως αυτό να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Η Triton, που έχει καταθέσει αίτηση για 18η άδεια. Η εταιρεία, ωστόσο, έχει καθυστερήσει να προσκομίσει στην ΕΕΕΠ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η νέα, 19η αίτηση που έχει γίνει από την βουλγαρική εταιρεία Infinity. Η εταιρεία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.

Μάλιστα, στελέχη της αγοράς, εκτιμούν ότι ίσως πάρουν άδεια πριν από την Triton. Η Infinity έχει κάνει αίτηση μόνο για άδεια τύπου Β - Διαδικτυακό Καζίνο. θα είναι η δεύτερη εταιρεία που θα έχει μόνο άδεια τύπου Β – Καζίνο. Η πρώτη εταιρεία που έλαβε μόνο τέτοια άδεια είναι η N1 καθώς οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν λάβει και τις δύο άδειες Τύπου Α και Β.

Παράλληλα, στελέχη της ΕΕΕΠ αναφέρουν ότι υπάρχουν συζητήσεις και από άλλες εταιρείες που βολιδοσκοπούν την ελληνική αγορά. Μάλιστα, όπως εκτιμούν τα ίδια στελέχη θα δοθούν παραπάνω από 20 άδειες και κατόπιν θα ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα της αγοράς.

Όσοι έχουν ποσοστό κάτω από το 3% - που είναι και οι περισσότεροι πάροχοι, επισημαίνουν τα ίδια στελέχη- δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα στελέχη της Αρχής, μάλιστα, εκτιμούν ότι στην ελληνική αγορά θα μείνουν πέντε, το πολύ 10 πάροχοι μέσα στην επόμενη πενταετία.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή επιχειρεί να ανατρέψει την σημερινή εικόνα, όπου οι εταιρείες διαδικτυακών παιχνιδιών «μεταναστεύουν» χρησιμοποιώντας ως έδρα τους ξένες χώρες κυρίως για φορολογικούς ρόλους, αλλά και να προσελκύσει επενδύσεις που θα «στηρίζουν» το συγκεκριμένο οικοσύστημα, και συγκεκριμένα την παραγωγή λογισμικού.

Στόχος της Επιτροπής είναι μέσα από έρευνα να αλλάξει τα σημερινά δεδομένα και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι πάροχοι διαδικτυακών παιγνίων και όλα τα εξειδικευμένα στελέχη τους, να βρουν στην Ελλάδα γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν χωρίς επιβαρύνσεις.

Όπως τονίζουν στελέχη της Επιτροπής, «ο κλάδος των διαδικτυακών παιγνίων είναι ο πλέον δυναμικός σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και στη χώρα μας όπως προκύπτει και από την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του. Παρότι ο πολύς κόσμος γνωρίζει μόνο τους παρόχους τυχερών διαδικτυακών παιγνίων, στην ουσία πρόκειται για ένα σύνθετο οικοσύστημα. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας απασχολούν εξειδικευμένα στελέχη σε αυτό το οικοσύστημα. Ορισμένες παρότι ξεκίνησαν από την Ελλάδα, έχουν αναπτύξει σημαντική διεθνή δραστηριότητα ενώ άλλες ανήκουν σε μεγάλους διεθνείς ομίλους».

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι «ένα σημαντικό τμήμα του οικοσυστήματος ίσως το σημαντικότερο είναι η παραγωγή λογισμικού. Παράγουν συντηρούν και εξελίσσουν τα παιχνίδια αλλά και ένα πλήθος άλλων αναγκαίων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους. Θα ήταν πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον προσέλκυσης επενδύσεων από τις οντότητες που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή παρέχοντας τεχνογνωσία και προϊόν στους κατόχους των αδειών».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αυτών συγκεντρώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μικρές χώρες ή δικαιοδοσίες, όπως η Μάλτα το Γιβραλτάρ η Νήσος του Μαν, τα νησιά της Μάγχης.

Για το λόγο αυτό, η Αρχή θα συμβάλλει στην προσπάθεια έρευνας, μελέτης και διατύπωσης προτάσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα και από την πλευρά των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα αυτόν σε επίπεδο be to see. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι οι σχετικές προτάσεις αναμένεται να λάβουν την τελική τους μορφή εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023.