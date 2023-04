Η ακριβότερη πινακίδα αυτοκινήτου πουλήθηκε για 15 εκατ. δολάρια στο Ντουμπάι

Ένας εύπορος πλειοδότης πρόσφερε το άνευ προηγουμένου ποσό των 55 εκατομμυρίων ντιρχάμ (15 εκατομμύρια δολάρια) για μια σπάνια πινακίδα αυτοκινήτου στο Ντουμπάι, καταρρίπτοντας τον πήχη που είχε τεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από μια δεκαετία.

Η Emirates Auction πούλησε την πινακίδα με αριθμό P 7 -η οποία, με μια πρώτη ματιά, μοιάζει με να έχει απλά τον αριθμό 7, με το P στο πλάι- το Σάββατο στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής δημοπρασίας, σύμφωνα με την εταιρεία. Τα έσοδα θα διατεθούν στην παγκόσμια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης που έχει οργανώσει ο ηγεμόνας του Ντουμπάι σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ.

A rare Dubai license plate has been sold for 55 million dirhams ($15 million), beating the world-record set in 2008 https://t.co/2gg24GqKXA

— Bloomberg (@business) April 10, 2023