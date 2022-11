«Βόμβα» στο Μουντιάλ 2022: Το Κατάρ δωροδόκησε 8 ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ

Η καταγγελία πραγματοποιήθηκε με ανάρτηση στο Twitter στον λογαριασμό του δημοσιογράφου Αμζλάντ Ταχά από το Μπαχρέιν.

Nέα «σύννεφα» σχηματίζονται πάνω από την διοργάνωση του Μουντιάλ 2022 από το Κατάρ, καθώς είδε το φως της δημοσιότητας βαρυσήμαντη καταγγελία για απόπειρα χρηματισμού παικτών αντίπαλης ομάδας από την διοργανώτρια χώρα.

Η καταγγελία πραγματοποιήθηκε με ανάρτηση στο Twitter στον λογαριασμό του δημοσιογράφου Αμζλάντ Ταχά από το Μπαχρέιν, ο οποίος επιπλέον διατελεί Περιφερειακός Διευθυντής του Βρετανικού κέντρου μελετών και έρευνας Μέσης Aνατολής.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

