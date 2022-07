Δένδιας: Υπέγραψε το Βιβλίο Συλλυπητηρίων για τον Σ. Άμπε στην πρεσβεία της Ιαπωνίας

Το Βιβλίο Συλλυπητηρίων εις μνήμην του δολοφονηθέντος πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, στην πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα.

Το Βιβλίο Συλλυπητηρίων εις μνήμην του δολοφονηθέντος πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, στην πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτηση του στο Twitter, αναφέρει πως στο Βιβλίο Συλλυπητηρίων έγραψε ότι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και στον λαό της Ιαπωνίας για την απώλεια μιας μεγάλης προσωπικότητας.

«Οι σκέψεις μας, μπροστά σ' αυτήν την τραγωδία, είναι με την οικογένεια του Σίνζο Άμπε» σημειώνει επιπροσθέτως ο υπουργός Εξωτερικών και υπογραμμίζει πως η Ελλάδα και η Ιαπωνία θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για την προώθηση της κατανόησης και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά του Άμπε.

On behalf of the Greek Government, Ι signed today the Book of Condolences opened at the Embassy of Japan in memory of Shinzo Abe, the late former Prime Minister of #Japan. pic.twitter.com/H2awFdyFIb

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 11, 2022