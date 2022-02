Στα προάστια του Κιέβου ο ρωσικός στρατός - Περικυκλωμένη από άρματα μάχης η ουκρανική πρωτεύουσα

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, καθώς διαδοχικά πλήγματα από πυροβολικό στοχοθετούν την ουκρανική πρωτεύουσα κι άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, την στιγμή που Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως εντός της Παρασκευής η Ρωσία θα επιτεθεί με τεθωρακισμένα με σκοπό να καταλάβει το Κίεβο.

Το πρωί της Πέμπτης, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται σήμερα εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, ενώ λίγο αργότερα δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στρατεύματα προχωρούν προς το Κίεβο από αρκετές κατευθύνσεις καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μάχες γύρω από τη Μαριούπολη στο νότο και το Χάρκιβ (Χάρκοβο) στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ο εχθρός, αφού απωθήθηκε από τους υπερασπιστές του Τσέρνιγιβ, επιδιώκει να παρακάμψει την πόλη για να επιτεθεί στην πρωτεύουσα. Γι' αυτό παίρνει την κατεύθυνση Κοσολτέτς-Μπρόβαρι και Κονοτόπ-Νεζίν-Κίεβο. Το Κονοτόπ έπεσε», ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο.

Ταυτόχρονα, οι αρχές του Κιέβου προειδοποίησαν τους κατοίκους του προαστίου Ομπολόν, στο βορειοδυτικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, να μείνουν μακριά από τους δρόμους καθώς πλησιάζουν «εχθροπραξίες». «Καθώς πλησιάζουν εχθροπραξίες, οι κάτοικοι του Ομπολόν καλούνται να μην βγαίνουν έξω», προειδοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIΑ, τα τελευταία λεπτά, πυρά ακούστηκαν και κοντά στη συνοικία του Κιέβου στην οποία βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, ενώ οι κάτοικοι της πόλης κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια στη διάρκεια συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

Στο μεταξύ οι αρχηγοί των επιτελείων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν σήμερα πως η Ρωσία χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο Γκομέλ στη Λευκορωσία για να μεταφέρει στρατεύματα και να επιτεθεί στο Κίεβο εξαιτίας των ζημιών που έχει υποστεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο Χοστομέλ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Για να εκφοβίσει τον πληθυσμό της Ουκρανίας, ο εχθρός επιλέγει όλο και περισσότερο να καταστρέψει πολιτικές υποδομές και κατοικίες», ανέφερε σε δήλωσή του στο Facebook το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών.

Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα. «Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!», έγραφε το μήνυμα.

«Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού», ανέφερε νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook. Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση «των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε».

Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδος) οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πήραν τον έλεγχο ενός αγωγού ζωτικής σημασίας για την παροχή νερού στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία και που υπέφερε από ελλείψεις νερού εδώ και οκτώ χρόνια.

«Χάρη στη χρησιμοποίηση χερσαίων συνταγμάτων και αερομεταφερόμενων στρατευμάτων (...) οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να φθάσουν μέχρι την πόλη Χερσώνα, κάτι που επέτρεψε να αρθεί ο αποκλεισμός του αγωγού Βόρεια Κριμαία και να αποκατασταθεί η παροχή νερού στη χερσόνησο της Κριμαίας», ανέφερε χθες βράδυ σε μια ανακοίνωση ο ρωσικός στρατός.

Το γενικό επιτελείου στρατού της Ουκρανίας επεσήμανε εξάλλου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, το οποίο χθες είχε δεχθεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες απωθήθηκαν.

Κατά τον εκπρόσωπο του επιτελείου, στην Ουκρανία δρουν 60 τάγματα του ρωσικού στρατού, ευέλικτες, ταχύτατα μετακινούμενες μονάδες με 600 ως 1.000 άνδρες. Ουκρανικές πηγές υπολογίζουν ότι είχαν συγκεντρωθεί συνολικά κάπου 90 ρωσικά τάγματα ενόψει της εισβολής.

Μοιάζουν επίσης να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Σημείωσε ότι εκτυλίσσονται μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, στον νότο.

Ανέφερε ακόμη ότι διεξήχθη επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη 200 μέλη αερομεταφερόμενης ρωσικής δύναμης στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, δυτικά του Κιέβου, αλλά ο ουκρανικός στρατός μπόρεσε να την αποτρέψει.

Νωρίτερα, τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, ο ρωσικός στρατός έχει ήδη προελάσει στην Ουκρανία, ενώ πλέον η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στις ανατολικές περιοχές Χάρκοβο και Ντονιέτσκ, καθώς και στον νότο. Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με την ουκρανική διοίκηση, μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους.

