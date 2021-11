«Επίθεση» Μασκ στον ΟΗΕ για την παγκόσμια φτώχεια - «Αποδείξτε ότι τα 6 δισ. λύνουν το πρόβλημα»

Την πρόθεση του να πουλήσει μετοχές της Tesla αξίας 6 δισ. δολαρίων για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του υποσιτισμού παγκοσμίως εξέφρασε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με τον Έλον Μασκ, ωστόσο, να καλεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να αποδείξει με στοιχεία πως η χορήγηση ενός τέτοιου ποσού, θα είναι αρκετή ώστε να καλύψει τις παγκόσμιες επισιτιστικές ανάγκες.

Αναλυτικότερα, απαντώντας στις δηλώσεις του επικεφαλής του World Food Programme (WFP) του ΟΗΕ, Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσε τους ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, σαν τον ιδρυτή της Tesla και τον Τζεφ Μπέζος, να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την εξάλειψη της πείνας με μία εφάπαξ δωρεά, ο Έλον Μασκ «αποδέχθηκε την πρόκληση», θέτοντας όμως έναν όρο.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021