Deal Hertz-Tesla: Πώς μια συμφωνία 4,2 δισ. δολαρίων «γέννησε» 119 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Δεν συμβαίνει κάθε μέρα μια απλή παραγγελία 4,2 δισ. δολαρίων να δημιουργεί ένα «άλμα» στην αξία 119 δισ. δολαρίων για τον αγοραστή και τον πωλητή μαζί - περίπου 28 φορές το μέγεθος της ίδιας της πώλησης.

Αλλά αυτό συνέβη τη Δευτέρα, όταν η παραγγελία της Hertz για 100.000 οχήματα Tesla είχε τεράστιο αντίκτυπο στις μετοχές των δύο εταιρειών - καθώς και σε έναν συγκεκριμένο μέτοχο.

Σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων που έγιναν ποτέ, η Hertz θα ξοδέψει 4,2 δισ. δολάρια για τα αυτοκίνητα, περίπου 42.000 δολάρια ανά αυτοκίνητο, αναφέρει το Bloomberg. Η ανακοίνωση ώθησε τις μετοχές της Tesla να κερδίσουν περισσότερο από 12% και πρόσθεσε σχεδόν 118 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Η Tesla είναι πλέον η πέμπτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στις Η.Π.Α.

Το γεγονός ότι μια συμφωνία με μια πρόσφατα χρεοκοπημένη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ήταν αυτό που ώθησε την Tesla πάνω από το 1 τρισ. δολάρια σε αξία εξέπληξε ακόμη και τον CEO της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι η εταιρεία έχει μεγάλη ζήτηση για οχήματα.

Strange that moved valuation, as Tesla is very much a production ramp problem, not a demand problem

— Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021