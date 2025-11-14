Bitcoin: Σταθερά κάτω από τα 100.000 δολ., έχει χάσει 24% της αξίας του από το ρεκόρ Οκτωβρίου

Κάτω από τα επίπεδα των 100.000 δολαρίων υποχώρησε περαιτέρω το Bitcoin, λόγω ενός κύματος αποφυγής κινδύνου που σαρώνει τις αγορές και ενός μαζικού sell off στις μετοχές τεχνολογίας που αναζωπύρωσε την ανησυχία στη Wall Street.

Τελευταία ενημέρωση: 14:06

Κάτω από τα επίπεδα των 100.000 δολαρίων υποχώρησε περαιτέρω το Bitcoin, λόγω ενός κύματος αποφυγής κινδύνου που σαρώνει τις αγορές και ενός μαζικού sell off στις μετοχές τεχνολογίας που αναζωπύρωσε την ανησυχία στη Wall Street.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin διαπραγματεύεται κάτω από τα 96.000 δολάρια, συγκεκριμένα στα 95.824,91 δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 6% τις τελευταίες 24 ώρες. Το κρυπτονόμισμα υποχωρεί πλέον 7% την τελευταία εβδομάδα, και σχεδόν 24% από την κορύφωση του Οκτωβρίου, όταν έφτασε τα 126.199 δολάρια.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι από την τότε κορύφωση της κεφαλαιοποίησης, όταν ξεπερνούσε τα 4,3 τρισ. δολάρια, έχουν χαθεί περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Επί του παρόντος, όλα τα κρυπτονομίσματα συνολικά αγγίζουν σε αξία τα 3,3 τρισ. δολάρια.

Ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 50% τις τελευταίες 24 ώρες, δείχνοντας αύξηση της δραστηριότητας της αγοράς, ενώ ο συνολικός όγκος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκε περισσότερο από 34% στα 153 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, τα χρηματιστηριακά κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν σε Bitcoin παρουσίασαν καθαρές εκροές 869 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή που έχει καταγραφεί ποτέ από την καθιέρωσή τους.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η διάθεση στην αγορά κρυπτονομισμάτων είναι αρκετά ζοφερή, με τους δείκτες Fear & Greed να δείχνουν προς το Φόβο και να απειλούν να πέσουν σε «Extreme Fear». Η κατάσταση δεν φαίνεται καλύτερη για τους θεσμικούς επενδυτές στη Wall Street που επενδύουν σε ETF.

Οι λόγοι για τις μειώσεις των τιμών δεν είναι σαφείς, αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στις ΗΠΑ, καθώς τα γεγονότα εκεί, από τον Τραμπ, και τα ETF, μέχρι τις κινήσεις επιτοκίων, έχουν σταθερά σημαντική επίδραση στην εξέλιξη των τιμών των κρυπτονομισμάτων κατά το τελευταίο έτος:

Οικονομική αβεβαιότητα λόγω του lockdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ: Το μεγαλύτερο lockdown της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ οδήγησε σε ελλειπή οικονομικά δεδομένα και σε αυξανόμενη αβεβαιότητα της αγοράς, αναγκάζοντας τους επενδυτές να στραφούν σε παραδοσιακές επενδύσεις.

Μείωση της πιθανότητας μείωσης των επιτοκίων της Fed: Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο έχουν μειωθεί από 85% σε κάτω από 67%, αφού ο πρόεδρος της Fed, Πάουελ, υιοθέτησε μια επιθετική στάση – λιγότερες μειώσεις επιτοκίων σημαίνουν λιγότερη ρευστότητα για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, όπως τα κρυπτονομίσματα.

Μαζικές εκροές ETF: Πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τα ETF Bitcoin και Ethereum την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που πιέζει άμεσα την τιμή και δείχνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές υποχωρούν.

Αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας και οικονομική επιβράδυνση: Οι εκθέσεις του ADP δείχνουν εβδομαδιαίες απώλειες 11.000 θέσεων εργασίας, η Goldman Sachs αναφέρει 50.000 απώλειες θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο - αυτό εντείνει τους φόβους για ύφεση και οδηγεί σε φυγή από επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα.