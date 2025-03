Τραμπ: «Στρατηγικά αποθέματα» τα crypto – Ράλι για Solana, XRP και Ada

Άλμα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Άλμα καταγράφηκε την Κυριακή στην αγορά των crypto καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως πιθανό στρατηγικό απόθεμα ψηφιακών assets των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει λιγότερο διαπραγματεύσιμα tokens όπως τα Solana, XRP και Cardano. Ο Τραμπ έκανε την αποκάλυψη στον λογαριασμό του στο Truth Social Media, προσθέτοντας: «Θα βεβαιωθώ ότι οι ΗΠΑ είναι η crypto πρωτεύουσα του κόσμου. Ξανά κάνουμε την Αμερική Σπουδαία!»

Ταυτόχρονα, η εκτελεστική εντολή που εξέδωσε προβλέπει τη δημιουργία αποθεματικού που θα περιλαμβάνει τα XRP (Ripple), SOL (Solana) και ADA (Cardano). Έτσι, το Solana, το token που αντιπροσωπεύει το blockchain που φιλοξενεί τα περισσότερα memecoins - συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος του Trump Coin - εκτινάχθηκε 19% στα 169,71 δολάρια. Το Ada, που αντιπροσωπεύει το Cardano, εκτοξεύθηκε κατά 50%. Το XRP, το νόμισμα που συνδέεται με τον όμιλο πληρωμών Ripple, αναρριχήθηκε 31% φτάνοντας τα 2,83 δολάρια.

Trump names cryptocurrencies to be in strategic reserve, prices spike https://t.co/HjnxlFwNMP

— Times LIVE (@TimesLIVE) March 2, 2025