Αυξήθηκαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ το α' τρίμηνο του 2026

Η αγορά υποστηρίχθηκε από την έντονη καταναλωτική δραστηριότητα, η οποία ενισχύθηκε από νέα και αναθεωρημένα φορολογικά οφέλη και προγράμματα κινήτρων σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4%, κυρίως λόγω της ισχυρής απόδοσης του Μαρτίου.

Η αγορά υποστηρίχθηκε από την έντονη καταναλωτική δραστηριότητα, η οποία ενισχύθηκε από νέα και αναθεωρημένα φορολογικά οφέλη και προγράμματα κινήτρων σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, ενώ το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 19,4%. Εν τω μεταξύ, τα plug-in υβριδικά συνέχισαν να ενισχύουν τη θέση τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης οδού για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων).

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση από 15,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Επιπλέον, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,3%, από 38,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν 546.937 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 19,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, παρουσίασαν ανάμεικτα αποτελέσματα: η Ιταλία (+65,7%), η Γαλλία (+50,4%) και η Γερμανία (+41,3%) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη. Αντίθετα, το Βέλγιο (-2,3%) παρουσίασε πτώση.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 1.089.421 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+25,8%) και την Ισπανία (+18,5%), με τη Γερμανία (+7,4%) και τη Γαλλία (+3,1%) να συμβάλλουν επίσης θετικά. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 38,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση, φτάνοντας τις 268.344 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+110,1%), η Ισπανία (+74,2%) και η Γερμανία (+19,3%). Ως αποτέλεσμα, τα νέα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,5% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 7,6% το πρώτο τρίμηνο του 2025, αναφέρει η ACEA.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα: Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,2%, με μειώσεις σε όλες τις μεγάλες αγορές. Η Γαλλία σημείωσε τη σημαντικότερη συρρίκνωση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 40,3%, ενώ και άλλες βασικές αγορές σημείωσαν διψήφιες μειώσεις: Ιταλία (-18,6%), Ισπανία (-18,1%) και Γερμανία (-16,1%).

Με 636.502 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων τους τελευταίους τρεις μήνες, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 22,6% από 28,7% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε επίσης την πτωτική της τάση, αν και με βραδύτερο ρυθμό, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 15,7% και να αντιπροσωπεύουν το 7,7% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η ACEA εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group και Volvo Group.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ