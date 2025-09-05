Η νέα iX3 είναι το πιο προηγμένο ηλεκτρικό SUV της BMW

Πρεμιέρα στο Μόναχο για το πρώτο μοντέλο της γενιάς Neue Klasse, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Νέα δεδομένα στην κατηγορία της ηλεκτροκίνησης θέτει η BMW με την νέα iX3. Το πρώτο αυτοκίνητο της γενιάς Neue Klasse ξεχωρίζει για την τεράστια αυτονομία που φθάνει τα 800 χιλιόμετρα και τις εξαιρετικές δυνατότητες ταχυφόρτισης, με ισχύ έως 400 kW. Η iX3 παρουσιάστηκε στην έδρα της BMW στο Μόναχο, θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του φθινόπώρου στο Ντέμπρετσεν τηε Ουγγαρίας και θα κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους από τις αρχές του 2026.

Πρώτη έκδοση η iX3 50 xDrive, με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά 470 ίππους και χαρίζουν επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 108,7 kWh προσφέρει αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα και μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 400 kW! Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία 10-80% φόρτισης διαρκεί μόλις 21 λεπτά.

Εντυπωσιακό είναι και το εσωτερικό της BMW iX3, με κεντρική οθόνη διαγωνίου 17,9 ιντσών και το ψηφιακό ταμπλό BMW Panoramic Vision. Πρόκειται για μία μαύρη εκτυπωμένη επιφάνεια με επίστρωση νανο-υλικών, στο κάτω τμήμα του παρμπρίζ, που προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του.