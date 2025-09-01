Ηλεκτροκίνητα οχήματα: Η αμφίδρομη φόρτιση δεν επηρεάζει τη γήρανση της μπαταρίας

Μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο RWTH του Άαχεν και την εταιρεία ειδικών στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων The Mobility House Energy, διερεύνησε τις ανησυχίες που υπήρχαν για το αρνητικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αμφίδρομη φόρτιση, γνωστή και ως φόρτιση V2G, δεν επηρεάζει τη γήρανση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ μπορεί να προσφέρει ετησίως μέχρι και 600 ευρώ.

Η έξυπνη φόρτιση (V1G) βελτιώνει σημαντικά τη γήρανση της μπαταρίας και αυξάνει την αυτονομία. Έτσι έγινε μια σύγκριση μεταξύ της έξυπνης φόρτισης (V1G), της αμφίδρομης φόρτισης (V2G) και της άμεσης φόρτισης.

Μετά από 10 χρόνια προσομοίωσης φόρτισης, όταν χρησιμοποιήθηκε η έξυπνη φόρτιση υπήρξαν καλύτερα αποτελέσματα στην μπαταρία σε σχέση με την άμεση φόρτιση. Υπήρξε εξοικονόμηση 1,8kWh έως 3,6 kWh στην χωρητικότητα της μπαταρίας σε σχέση με το αν η μπαταρία φόρτιζε με άμεσο τρόπο, βελτιώνοντας την αυτονομία από 10,9 έως 22,5 χιλιόμετρα. Επιπλέον, η έξυπνη φόρτιση αποφέρει στον κάτοχό του ετήσια έσοδα από 200 έως 400 ευρώ ανάλογα με την τρέχουσα αγορά ενέργειας.

Επίσης, στην ίδια μελέτη η αμφίδρομη φόρτιση συνέβαλλε στη γήρανση των μπαταριών κατά 1,7% - 5,8%. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, αυτή αντιστοιχεί σε απώλεια 0,9kWh έως 3,1 kWh, μειώνοντας την αυτονομία κατά 5,8 έως 19,2 χιλιόμετρα. Αυτή η απώλεια αντιστοιχεί σε μείωση της αξίας της μπαταρίας από 100 έως 300 ευρώ, όμως αυτή αντισταθμίζεται από το ετήσιο κέρδος των ιδιοκτητών που είναι συνήθως άνω των 600 ευρώ ετησίως μέσω V2G.

Η άμεση φόρτιση που σημαίνει σύνδεση του ηλεκτρικού οχήματος στην πρίζα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση είτε της μπαταρίας είτε του δικτύου οδηγεί σε ταχύτερη γήρανση. Αυτό συμβαίνει επειδή η μπαταρία φορτίζεται συχνά έως και το 100% της χωρητικότητάς της, ενώ δεν υπάρχουν έσοδα από τον συγκεκριμένο τρόπο φόρτισης. Όταν η μπαταρία δεν φορτίζεται μέχρι το 100% και η φόρτισή της δεν πέφτει κάτω από το 10% η γήρανση της μπαταρίας είναι μικρότερη. Οι ακραίες καταστάσεις φόρτισης (0% και 100%) θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ οι στρατηγικές φόρτισης που λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες μειώνουν τη γήρανση της μπαταρίας και διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του οχήματος.

«Η έξυπνη φόρτιση και η σύνδεση Vehicle-to-Grid αλλάζουν τα δεδομένα στην ηλεκτρική κινητικότητα. Η κοινή ανησυχία ότι βλάπτουν την μπαταρία και προκαλούν πρόωρη γήρανση μπορεί να απορριφθεί, εφόσον χρησιμοποιείται η έξυπνη διαχείριση. Οι τεχνολογίες Vehicle-to-Grid είναι το μέλλον του βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού», ανέφερε ο καθηγητής Dirk Uwe Sauer του Πανεπιστημίου RWTH του Άαχεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ