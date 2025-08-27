ACEA προς Κομισιόν: «Είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη ρεαλιστικού σχεδίου για την ηλεκτροκίνηση»

Με επιστολή τους προς την φον ντερ Λάιεν, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ζητούν την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να «ξεκολλήσει» το μερίδιο των EV από το 15%.

Ως τηv «κατάλληλη στιγμή για αλλαγή πορείας» στον τομέα της ηλεκτροκίνησης χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) την 12η Σεπτεμβρίου, ημέρα του Στρατηγικού Διαλόγου με την ΕΕ για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με επιστολή που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος του ACEA και CEO της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Προμηθευτών (CLEPA) Ματίας Ζινκ, ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την λήψη μέτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

«Είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη ολιστικού και ρεαλιστικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας», αναφέρουν στην επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σχεδόν ολοκληρωτική εξάρτηση από την Ασία για την εφοδιαστική αλυσίδα των μπαταριών, άνιση κατανομή του δικτύου φόρτισης, υψηλά κόστη παραγωγής - όπως οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος - και επιβαρυντικούς δασμούς από εμπορικούς εταίρους, όπως το 15% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις ΗΠΑ».

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι - σύμφωνα με τον ACEA - ότι το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) παραμένει μακριά από τους στόχους: είναι μόλις 15% στα επιβατικά αυτοκίνητα, 9% στα βαν και 3,5% στα φορτηγά. Οι κατασκευαστές οχημάτων αναφέρουν ότι χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την αγορά και χρήση EV, όπως η κρατική επιδότηση, η μείωση στο κόστος φόρτισης, φοροελαφρύνσεις και πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων.

«Η επίτευξη των αυστηρών στόχων CO2 για τα αυτοκίνητα και τα βαν - για το 2030 και το 2035 αντίστοιχα - δεν είναι εφικτή στον σημερινό κόσμο».

