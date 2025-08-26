Η Porsche εγκαταλείπει τα σχέδια παραγωγής μπαταριών για EV

Η απόφαση αντανακλά τις δυσκολίες της Ευρώπης να ανταγωνιστεί την Ασία στον τομέα των μπαταριών, ενώ εκατοντάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν.

Η Porsche ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα σχέδια για την παραγωγή μπαταριών υψηλών επιδόσεων στη θυγατρική της Cellforce, επικαλούμενη τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις αλλαγμένες συνθήκες στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Σύμφωνα με πηγές, περίπου 200 από τους 300 εργαζομένους της εταιρείας αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους. Η Cellforce θα μετατραπεί σε ανεξάρτητη μονάδα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ ορισμένες θέσεις ενδέχεται να μετακινηθούν στη PowerCo, τη μονάδα μπαταριών του ομίλου Volkswagen.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Ο Όλιβερ Μπλούμε, CEO τόσο της Porsche όσο και του Volkswagen Group, δήλωσε: «Η Porsche δεν συνεχίζει την παραγωγή δικών της κυψελών για λόγους όγκου και έλλειψης οικονομιών κλίμακας».

Ο Μίχαελ Στάινερ, μέλος του ΔΣ της Porsche αρμόδιος για την έρευνα και ανάπτυξη, πρόσθεσε ότι «λόγω της περιορισμένης ζήτησης παγκοσμίως, δεν είναι δυνατό να κλιμακωθεί η παραγωγή στην προβλεπόμενη δομή κόστους».

Ένα ακόμα πλήγμα στην ευρωπαϊκή φιλοδοξία

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την κατάρρευση της σουηδικής Northvolt, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια αυτάρκη αλυσίδα εφοδιασμού σε μπαταρίες, απέναντι στην κυριαρχία της Κίνας και της Κορέας.

Η Cellforce είχε αρχικά ανακοινώσει την κατασκευή εργοστασίου στο Baden-Württemberg το 2022, με στόχο να επεκταθεί σε δεύτερη τοποθεσία. Όμως η Porsche είχε ήδη «παγώσει» τα σχέδια επέκτασης από τον περασμένο Απρίλιο.

Η τεχνογνωσία της Cellforce αναμένεται να αξιοποιηθεί σε άλλα πρότζεκτ του ομίλου, όπως το V4Smart (μονάδα μπαταριών που προήλθε από την εξαγορά της Varta). Ωστόσο, η απόφαση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές δεν θεωρούν πλέον ρεαλιστικό να αναπτύξουν αποκλειστικά δική τους παραγωγή μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα.