Όσες ΜμΕ «καβαλήσουν» το κύμα των εξελίξεων μπορούν βάσιμα να ελπίζουν σε καλύτερες μέρεςn τονίζει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, μιλώντας στο insider.gr. Αντίστοιχα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις υπόλοιπες, καθώς αυτές κινδυνεύουν από τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό των μεγάλων εγχώριων και ξένων πολυεθνικών. Παράλληλα, εκτιμά πως οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα «κλειδιά» του μέλλοντος τους λόγω σοβαρών ελλείψεων σε κεφάλαια για επενδύσεις και σε έλλειμμα τεχνογνωσίας. Αναφερόμενος στις μελλοντικές εξελίξεις, εκτιμά πως η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εκτός από σύγχρονη τάση, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα αλλά και ευκαιρία, ενώ τονίζει ότι στόχος της ΕΣΕΕ είναι «να έχουμε συνεχή ενημέρωση και να επηρεάζουμε τις εξελίξεις για το μέλλον του εμπορίου».

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια σειρά από τεκτονικές αλλαγές στο λιανεμπόριο σε διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα επηρεάσουν και τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Οι εξελίξεις στη νέα τεχνολογία και τη ψηφιακή οικονομία συμπαρασύρουν και το λιανεμπόριο σε έναν ξέφρενο ρυθμό αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Από το πώς προμηθεύεσαι και αποθηκεύεις τα προϊόντα σου, που και πόσο γρήγορα τα πουλάς και τι βαθμό ικανοποίησης προσφέρεις στον πελάτη με ή χωρίς τη φυσική παρουσία του. Σε αυτή την αλυσίδα επιχειρηματικών ενεργειών, όπου έως σχετικά πρόσφατα όλες οι απαντήσεις ήταν γνωστές και αυτονόητες, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν υπεισέλθει πρώτα οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και τώρα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, σπάζοντας τους «κρίκους», στους οποίους γαντζωνόταν μέχρι πολύ πρόσφατα ο παραδοσιακός έμπορος σε κάθε γωνιά της γης.

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας και να μην αντιμετωπίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση ως πελάτη β΄ κατηγορίας

Στη χώρα μας, η μικρή και μεσαία, οικογενειακή ως επί το πλείστον εμπορική επιχείρηση – αυτή που άντεξε στη δεκάχρονη φουρτούνα των Μνημονίων - είναι πλέον υποχρεωμένη να μάθει να κολυμπά στα βαθιά νερά της ψηφιακής εποχής. ‘Όσες ΜμΕ «καβαλήσουν» το κύμα των εξελίξεων μπορούν βάσιμα να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Οι υπόλοιπες κινδυνεύουν από τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό των μεγάλων εγχώριων και ξένων πολυεθνικών, οι οποίες ξέρουν καλύτερα τους κανόνες του ψηφιακού παιχνιδιού, διότι τους φτιάχνουν οι ίδιες.

Και πόσο προετοιμασμένες είναι αυτές ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις;

Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να ωραιοποιούμε την εικόνα της αγοράς. Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα «κλειδιά» του μέλλοντος τους. Διαπιστώνεται σοβαρή υστέρηση σε κεφάλαια για επενδύσεις στην καινοτομία, έλλειμμα τεχνογνωσίας και μη επαρκείς γνώσεις εταιρικής διακυβέρνησης στους ιδιοκτήτες και στα στελέχη τους, αλλά και αδυναμία εύρεσης στην αγορά εργασίας εκείνων των εξειδικευμένων εργαζομένων που θα προσδώσουν κουλτούρα επιχειρηματικής αλλαγής, θα εκπονήσουν και θα εφαρμόσουν στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης.

Στόχος μας είναι να έχουμε συνεχή ενημέρωση και να επηρεάζουμε τις εξελίξεις για το μέλλον του εμπορίου

Πρόκειται στο σύνολό του για κομβικό πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας, ύψιστης εθνικής προτεραιότητας, που η ΕΣΕΕ το θέτει στους συναρμόδιους Υπουργούς σε κάθε ευκαιρία: Ή θα μικρύνει το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τους μικρούς και μεσαίους της αγοράς από τους ισχυρούς παίκτες, ή θα διευρυνθεί ανεξέλεγκτα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την επιβίωση χιλιάδων ΜμΕ, τις θέσεις απασχόλησης σε αυτές και την ίδια την κοινωνική συνοχή. Η Πολιτεία και η κυβέρνηση έχουν χρέος να μην επιτρέψουν, η λεηλασία των μικρομεσαίων που συντελέστηκε ελέω μνημονίων, να συνεχιστεί μέσω μίας ασύμμετρης και άνισης ανάπτυξης λόγω αυτή τη φορά της επέλασης της ψηφιακής οικονομίας.

Βλέπουμε μεγάλους digital retailers όπως η Amazon να «μπαίνουν» και στα παραδοσιακά καταστήματα, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού. Θεωρείτε ότι θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις και επί ελληνικού εδάφους σύντομα;

Η Amazon είναι παγκόσμιος ηγέτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και οι κινήσεις της σίγουρα αποτελούν «πιλότο» για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι επιλογές αυτές μας δείχνουν με έμφαση ότι τα όρια παραδοσιακού και ηλεκτρονικού εμπορίου συγχέονται ή και καταργούνται, αναδεικνύουν όμως και τις δυνατότητες που έχει και σήμερα το φυσικό κατάστημα, αν ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία στη καθημερινή λειτουργία του. Σίγουρα φανερώνουν την τάση των επιχειρηματικών κολοσσών να επεκτείνονται διαρκώς. Το παράδειγμα αυτό, εφόσον δοκιμαστεί επιτυχημένα δεν αποκλείεται να επαναληφθεί, όχι όμως ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Ο, τι δοκιμάζεται στις ΗΠΑ, συνήθως εισάγεται ύστερα από μία ή δύο δεκαετίες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αντίστοιχα, βλέπουμε παραδοσιακές αλυσίδες όπως πχ η Σκλαβενίτης να επενδύουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι η τάση για τα επόμενα χρόνια;

Η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εκτός από σύγχρονη τάση, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα αλλά και ευκαιρία. Μια μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ έχει την ευχέρεια να καταστρώσει ένα πλήρες και μακρόχρονο πλάνο επένδυσης στο e – commerce. Στόχος δικός μας είναι να έχει και η μικρότερη επιχείρηση όλα τα εργαλεία και τη στήριξη της κυβέρνησης για να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί σε κάθε νέα μορφή εμπορίου που «γεννά» η ηλεκτρονική και η ψηφιακή εποχή.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα, τι πρέπει να αλλάξει στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις;

Υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης είναι στο μέτρο του δυνατού να προλαμβάνει τις κρίσεις και όχι να τρέχει εκ των υστέρων να θεραπεύει τις πληγές που ανοίγουν. Οπότε, εφόσον πράγματι όλοι θέλουμε ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θα θέλαμε να δούμε πρώτα και κύρια πρωτοβουλίες που θα δώσουν «ανάσες» και θα φέρουν μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: Πρώτον, λιγότερα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη στις πλάτες των μικρομεσαίων και δεύτερον, επαρκής χρηματοδότηση επενδυτικών προτάσεων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού είτε από τις τράπεζες, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας και να μην αντιμετωπίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση ως πελάτη β΄ κατηγορίας.

Και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΣΕΕ σε όλα αυτά; Τι μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα;

Ο ρόλος της ΕΣΕΕ είναι πολλαπλός και διαρκώς διευρυνόμενος. Ως επιχειρηματικός φορέας εντοπίζουμε τις ανάγκες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για το εμπόριο και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και υποβάλλουμε προτάσεις προς την Πολιτεία που έχουν στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το σύνολο της οικονομίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα Open Malls, έργο το οποίο εισηγήθηκε η ΕΣΕΕ και στο οποίο προσβλέπουν πλέον πολλοί εμπορικοί σύλλογοι και δήμοι της χώρας για μια πραγματική αλλαγή στην εικόνα των εμπορικών κέντρων και για αύξηση του τζίρου των καταστημάτων. Ως εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου η ΕΣΕΕ αφουγκράζεται υπεύθυνα το σφυγμό της πραγματικής οικονομίας και εισηγείται λύσεις στα θέματα της αγοράς, με την επιστημονική τεκμηρίωση του ΙΝ. ΕΜ. Υ – ΕΣΕΕ. Ως κοινωνικός εταίρος στηρίζουμε τον κοινωνικό διάλογο και λειτουργούμε με γνώμονα την κοινωνική συνοχή και το ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στο διάλογο που λαμβάνει χώρα στα σε όλα τα fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εργοδοτικών οργανώσεων Eurocommerce και SMEunited. Στόχος μας είναι να έχουμε συνεχή ενημέρωση και να επηρεάζουμε τις εξελίξεις για το μέλλον του εμπορίου, την αναζωογόνηση των πόλεων μέσω αυτού, τις εργασιακές σχέσεις που το διέπουν και για κάθε τι που αφορά την λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης.

Το μέλλον του λιανεμπορίου είναι η βασική θεματική του συνεδρίου Future of Retail που διοργανώνετε στην Αθήνα στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα θίξετε;

Το 1o Future of Retail έρχεται να θέσει και να απαντήσει στα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα του εμπορίου, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με την πλημμυρίδα των τεχνολογικών εξελίξεων στη ψηφιακή οικονομία. Έλληνες και ξένοι ομιλητές με εγνωσμένο κύρος και γνώσεις θα παρουσιάσουν όλα όσα αφορούν το νέο συναρπαστικό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, του Internet of Things, των πολυκαναλικών πωλήσεων, της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και πληρωμές, τα καταναλωτικά πρότυπα των Millenials και της γενιάς Ζ και το πώς διαμορφώνεται το φυσικό κατάστημα του μέλλοντος θα αναλυθούν ενώπιων των κορυφαίων εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου από όλη τη χώρα, που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο. Θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Ομιλίες θα απευθύνουν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Το Future of Retail είναι ο νέος Θεσμός που κάθε χρόνο θα κτίζει «γέφυρες» ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον του εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.