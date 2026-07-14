Ευρωαγορές: Πτωτικές κινήσεις με φόντο Ιράν και πετρέλαιο

Πτωτικά κινούνται οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη την Τρίτη, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πτωτικά κινούνται οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη την Τρίτη, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζωπυρώνοντας τις οικονομικές ανησυχίες που συνδέονται με την εξέλιξη αυτή και κυρίως την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλει τέλος 20% σε κάθε φορτίο που διέρχεται από την στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, προκειμένου να καλύπτονται, όπως υποστήριξε ο ίδιος, τα έξοδα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,44%, στις 638,17 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς, εξαιρουμένων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, να διαπραγματεύονται με αρνητικό πρόσημο. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,56% στις 6.235,40 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,37% στις 24.998 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,69% στις 8.308 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,33% στις 10.465 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο -0,55% στις 52.513 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει απώλειες -0,91% στις 19.525 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές κλάδου ταξιδιών και αναψυχής ηγούνται των απωλειών, σημειώνοντας πτώση πάνω από 2%. Οι αεροπορικές εταιρείες δέχονται πιέσεις με την Air France-KLM να υποχωρεί 3%, καθώς οι υψηλότερες τιμές καυσίμων μειώνουν τα περιθώρια κέρδους.

Η δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ για το τέλος 20% προκάλεσε περαιτέρω αναταραχή στις αγορές, με την κλιμάκωση να έρχεται μετά από μια τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων στην περιοχή. Το γενικότερο κλίμα οδήγησε τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent να εκτινάσσονται στα επίπεδα του 9% χθες, ενώ σήμερα συνεχίζουν ανοδικά πάνω από 2,5%.

Η μετοχή της BP ενισχύεται σχεδόν 2,5% μετά την είδηση πως ο βρετανικός κολοσσός της ενεργειας θα στοχεύσει στην απλοποίηση του χαρτοφυλακίου της και στη μείωση του κόστους, κάνοντας λιγότερες αλλά καλύτερες επιλογές σε ποια έργα θα επενδύσει. Επίσης, αναμένεται να καταγράψει επιπλέον απομείωση ύψους 1 δισ. δολαρίων από περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση το β' τρίμηνο, καθώς η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία συνεχίζει το δύσκολο έργο επαναπροσανατολισμού της προς τον βασικό της τομέα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επίσης, η Ericsson ανακοίνωσε κέρδη β' τριμήνου υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς οι πελάτες της στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε περιοχές εκτός της Βόρειας Αμερικής αύξησαν τις παραγγελίες τους. Η σουηδική εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 6,52 δισ. σουηδικών κορωνών (671,70 εκατ. δολάρια) για το δεύτερο τρίμηνο, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο κέρδη 6,42 δισ. κορωνών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της LSEG. Παρά τη θετική επίδοση στα κέρδη, οι πωλήσεις του ομίλου για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα 52,7 δισ. σουηδικές κορώνες. Μετά την είδηση, η μετοχή υποχωρεί σχεδόν 8%.

Προσθέτοντας... απαισιοδοξία στο πεδίο των μακροοικονομικών, ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κρίστοφερ Γουόλερ τροφοδότησε τους φόβους για τα επιτόκια προειδοποιώντας ότι η Fed μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια βραχυπρόθεσμα εάν τα στοιχεία που αναμένονται για τον πληθωρισμό σήμερα δείξουν πως επιμένει να κινείται πολύ πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Κέρδη στην Ασία

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη, παίρνοντας ώθηση μετά τα στοιχεία για τις εξαγωγές.

Συγκεκριμένα, ο CSI 300 έκλεισε με κέρδη άνω του 2% μετά την ανακοίνωση πως οι εξαγωγές της Κίνας τον Ιούνιο αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021.

Επίσης, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε ανοδικά 0,52% υψηλότερα, χάρη στα κέρδη στους τομείς των βασικών υλικών και της ενέργειας.

Ο κρατικός όμιλος Aluminum Corporation of China ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος, με άνοδο άνω του 9%, αφού προέβλεψε αύξηση 58% έως 73% σε ετήσια βάση στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας και ο Kospi της Νότιας Κορέας κατάφεραν να αντιστρέψουν τις απώλειες και να κλείσουν υψηλότερα.

Ο Nikkei 225 ολοκλήρωσε στο +0,75%, ενώ στα ίδια επίπεδα κινήθηκε ο Kospi.

Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ιαπωνίας, Inpex, σημείωσε άνοδο σχεδόν 4%, η πετρελαϊκή Idemitsu Kosan κατέγραψε κέρδη περίπου 2% ενώ η Cosmo Energy ενισχύθηκε 1,5%.

Η μετοχή της SK Hynix, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς, κατάφερε να αντιστρέψει τις απώλειες άνω του 8% που κατέγραφε ενδοσυνεδριακά και να κλείσει με κέρδη 3,7%.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε αμετάβλητος στις 8.808,50 μονάδες.