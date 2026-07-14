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Μητσοτάκης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: Δεν σας φοβόμαστε

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Μητσοτάκης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: Δεν σας φοβόμαστε
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της προάσπισης της Δημοκρατίας. Η ανάρτησή του συνοδεύεται από φωτογραφία του Θάνου Αξαρλιάν, ο οποίος δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

«Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας.

Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν.

Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια».

Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Τρομοκρατία
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
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