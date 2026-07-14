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BP: Απομείωση 1 δισ. δολαρίων στον τομέα φυσικού αερίου και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα

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BP: Απομείωση 1 δισ. δολαρίων στον τομέα φυσικού αερίου και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα
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Η BP ανακοίνωσε ότι αναμένει να καταγράψει επιπλέον απομείωση ύψους 1 δισ. δολαρίων από περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση το β' τρίμηνο.

Η BP ανακοίνωσε ότι αναμένει να καταγράψει επιπλέον απομείωση ύψους 1 δισ. δολαρίων από περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση το β' τρίμηνο, καθώς η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία συνεχίζει το δύσκολο έργο επαναπροσανατολισμού της προς τον βασικό της τομέα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Παράλληλα, η δραστηριότητα εμπορίας πετρελαίου, ένας από τους βασικούς πυλώνες της BP, ενισχύθηκε «ελαφρώς» σε σύγκριση με το εξαιρετικό α' τρίμηνο, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας με έδρα το Λονδίνο την Τρίτη. Οι συναλλαγές φυσικού αερίου κινήθηκαν σύμφωνα με ένα «μέσο» πρώτο τρίμηνο.

Η ενημέρωση παρουσιάζει μια μικτή εικόνα, καθώς η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Meg O’Neill, ωθεί την εταιρεία πίσω στα ορυκτά καύσιμα. Από την ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Απριλίου, έχει προχωρήσει σε αναδιοργάνωση των δομών ηγεσίας και αναφοράς, ενισχύοντας τον έλεγχό της μετά τις αποχωρήσεις του προέδρου, του επικεφαλής συναλλαγών και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Οι νέες επιβαρύνσεις έρχονται μετά τις απομειώσεις ύψους έως και 5 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε η BP νωρίτερα φέτος για την ενεργειακή μετάβαση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι μείωσε το χρέος της, ενώ η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησε στο τρίμηνο, λόγω εργασιών συντήρησης στις ΗΠΑ και διαταραχών στη Μέση Ανατολή.

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tags:
BP
Φυσικό Αέριο
Εκπομπές άνθρακα
Ενέργεια
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