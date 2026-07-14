Νέος CEO της Revolut Bank UAB ο πρώην CEO της Chase UK

Η Revolut, η παγκόσμια fintech εταιρεία, ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Kuba Fast στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Revolut Bank UAB, της ευρωπαϊκής τραπεζικής της οντότητας με έδρα τη Λιθουανία, κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Λιθουανίας.

Η Revolut, η παγκόσμια fintech εταιρεία, ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Kuba Fast στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Revolut Bank UAB, της ευρωπαϊκής τραπεζικής της οντότητας με έδρα τη Λιθουανία, κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Λιθουανίας.



Ο Kuba Fast διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής και λιανικής τραπεζικής. Εντάσσεται στη Revolut προερχόμενος από την JPMorgan Chase, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής του Ομίλου, ενώ διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ψηφιακής τράπεζας Chase UK. Προηγουμένως, κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην πολωνική mBank SA, ενώ υπήρξε και Partner στη McKinsey & Company. Είναι κάτοχος MBA από το Harvard Business School.



Στο νέο του ρόλο, ο Kuba θα συμμετέχει στην εκτελεστική ομάδα που ηγείται των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Revolut σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία προχωρά στη μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας με δύο τραπεζικούς κόμβους. Η Revolut θα συνδυάζει τη λειτουργία της ήδη εδραιωμένης τραπεζικής οντότητας με άδεια λειτουργίας στη Λιθουανία με το νέο τραπεζικό hub στη Γαλλία, υπό την ηγεσία της Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO Δυτικής Ευρώπης.



Στο πλαίσιο αυτής της διοικητικής μετάβασης, ο Joe Heneghan, ο οποίος ηγήθηκε της Revolut Bank UAB τα τελευταία πέντε χρόνια, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO της Revolut Holdings Europe UAB. Από τη νέα του θέση θα ηγείται της εταιρείας συμμετοχών που εποπτεύει τις δραστηριότητες της Revolut στον ΕΟΧ, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική στρατηγική και κανονιστική ευθυγράμμιση σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.



Ο Nik Storonsky, CEO και ιδρυτής της Revolut, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Kuba στη Revolut σε μια κομβική στιγμή για την ανάπτυξή μας στην Ευρώπη. Η αποδεδειγμένη ικανότητά του να αναπτύσσει και να επεκτείνει ψηφιακές τραπεζικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση του κανονιστικού πλαισίου, τον καθιστούν μια εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στην ηγετική μας ομάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην Ευρώπη και στην εδραίωση της Revolut ως της κορυφαίας τραπεζικής επιλογής για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.»



Η Dovile Grigiene, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Revolut Bank UAB, δήλωσε: «Η εμπειρία του Kuba στη διαχείριση σύνθετων τραπεζικών οργανισμών, σε συνδυασμό με την εξοικείωσή του με την ψηφιακή καινοτομία, αντανακλά πλήρως τη φιλοδοξία μας να γίνουμε η τράπεζα πρώτης επιλογής για τους Ευρωπαίους. Η συμβολή του θα είναι καθοριστική τόσο για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας με τις εποπτικές αρχές όσο και για τη δημιουργία ενός ισχυρού, αξιόπιστου και βιώσιμα αναπτυσσόμενου τραπεζικού οργανισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.»



Ο Kuba Fast, CEO της Revolut Bank UAB, δήλωσε: «Η Revolut έχει επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανυπομονώ να ενταχθώ στην ηγετική της ομάδα και να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών μας σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς και των περισσότερων από 55 εκατομμυρίων πελατών μας στην Ευρώπη, θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι η καθημερινή τραπεζική μπορεί να είναι πιο απλή, πιο έξυπνη και σημαντικά πιο προσιτή για όλους.»

