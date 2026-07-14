Ελλάδα: Έρευνες και κατασχέσεις για υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατ. ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε φερόμενο διεθνές κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ κατάφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά

Σημαντικό πλήγμα σε φερόμενο διεθνές κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ κατάφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για υπόθεση απάτης τύπου «VAT carousel» στο εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες

Η έρευνα, που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και Ελλάδα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την EPPO, από το 2021 έως και το 2025 οι ύποπτοι φέρονται να αξιοποίησαν αλυσίδα εταιρειών-«εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), που είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Μέσω αυτών, τα προϊόντα διακινούνταν στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ χωρίς να αποδίδεται ο αναλογών φόρος ή με τη διεκδίκηση παράνομων επιστροφών ΦΠΑ για ποσά που ουδέποτε είχαν καταβληθεί.

Ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φερόμενη απάτη εκτιμάται ότι προκάλεσε απώλειες τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.

Κατασχέσεις μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και ψηφιακών στοιχείων

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και στις κατοικίες των διαχειριστών τους, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, αποτέλεσμα προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και εξειδικευμένων ερευνών που κατέστησαν δυνατή την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για σειρά τραπεζικών λογαριασμών. Στον εντοπισμό και τη δέσμευση λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συνέδραμε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπενθυμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι την οριστική απόδειξη της ενοχής τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η EPPO αποτελεί την ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.