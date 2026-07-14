Χρηματιστήριο: Στο «κόκκινο» ο Γενικός Δείκτης, απώλειες άνω του 2% στις τράπεζες

Σε απώλειες υποχρεώνεται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω πιέσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και με φόντο τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Upd. 12:01

Σε απώλειες υποχρεώνεται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω πιέσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και με φόντο τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε χθες σε απώλειες και τη Wall Street, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά σε όλη την καμπύλη, κυρίως στις βραχυπρόθεσμες διάρκειες.

Το κλίμα αποστροφής ανάληψης ρίσκου τροφοδοτήθηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού για τα ιρανικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ είχε και την έμπνευση να επιβάλει τέλος διέλευσης 20% σε κάθε άλλο φορτίο που μεταφέρεται μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τρίτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων, με στόχο, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και έχει ανακοινώσει το κλείσιμό της, εντείνοντας τους φόβους για μια παρατεταμένη αντιπαράθεση γύρω από έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα για την επαναλειτουργία των Στενών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φαίνεται πλέον να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει.

Η τιμή του Brent έχει αντιδράσει έντονα ανοδικά απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις, ενώ σήμερα κινείται μεταξύ 83 και 88 δολαρίων το βαρέλι.

Πέραν της Μέσης Ανατολής, με ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου στις ΗΠΑ, σε μια στιγμή κατά την οποία η αγορά προεξοφλεί συνολική αύξηση επιτοκίων από τη Fed κατά 43 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους και συνολική άνοδο κατά 45 μονάδες βάσης έως τον Οκτώβριο του 2027.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρεί περί του 0,70%, ο CAC στο Παρίσι καταγράφει απώλειες 1%, ενώ πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,65%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.480,82 μονάδες με απώλειες 1,24%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 2,18% στις 2.797,45 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς υποχωρώντας 3,23% και 2,52% αντίστοιχα. Στο -2,28% κινείται η Alpha Bank, ενώ η ΕΤΕ σημειώνει πτώση 1,67% στα 15,29 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες ακολουθούν οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (-1,27%) και Optima (-1,17%), ενώ σε θετικό έδαφος η Credia ενισχύεται 0,18%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:3,6 με 24 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 86 σε αρνητικό και 42 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 48,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,72 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα διυλιστήρια ηγούνται της ανόδου, με κέρδη 1,26% τόσο για τη Helleniq Energy όσο και για τη Motor Oil. Ακολουθούν σε οριακά θετικό έδαφος μόνο οι μετοχές των Allwyn (+0,26%) και Lamda Development (+0,15%).

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, η Aktor υποχωρεί 2,01%, η Aegean 1,56%, και ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι Coca-Cola HBC (-1,55%), Cenergy (-1,10%), Τιτάν (-0,99%), ΔΑΑ (-0,96%) και Viohalco (-0,88%).