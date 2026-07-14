Γαλλία: Μεγάλη παρέλαση για την τελευταία 14η Ιουλίου υπό την προεδρία Μακρόν - Παρουσία Μητσοτάκη και ευρωπαίων ηγετών

Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου, στην εθνική εορτή της Γαλλίας, η οποία φέτος θα είναι «μαζική» και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι.

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το Ελιζέ, το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τιμά σήμερα τα αποσπάσματα καθεμιάς από τις χώρες αυτές -θα παρελάσουν συνολικά 500 στρατιωτικοί-, ενώ θα ακολουθήσουν πίσω τους 25 ουκρανοί στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί μια κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από οποιαδήποτε νέα επίθεση. «Ένας συνασπισμός πεφωτισμένων και πολεμοχαρών», αντέδρασε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής.

Την παρέλαση θα ανοίξει το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» (Patrouille de France) και θα ακολουθήσουν δύο γαλλικά Mirage 2000, που θα έχουν ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Θα συμμετάσχουν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών.

Για την τελευταία παρέλασή του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του, το 2017, θέλει επίσης να δείξει την αύξηση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του, στη διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός θα έχει διπλασιασθεί.

«Η δέσμευση εκπληρώθηκε, τα γεγονότα είναι εδώ και η ιστορία θα κρίνει», δήλωσε χθες.

Ο νόμος στρατιωτικού προγραμματισμού, η επικαιροποίηση του οποίου εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο την 1η Ιουλίου, προβλέπει 436 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024-2030, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια περισσότερα απ' ό,τι η εκδοχή του που είχε υιοθετηθεί το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ