Τετ α τετ Δήμα με τον Ινδό υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας

Επιβεβαιώθηκε η κοινή πεποίθηση ότι η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ινδίας σε όλους τους τομείς έχει εισέλθει σε μία νέα, ιδιαίτερα δυναμική περίοδο

Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Piyush Goyal, είχε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), με τον κ. Δήμα να επισημαίνει ότι η υποστήριξη της Ινδίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον διάδρομο αποτελεί αναγνώριση της γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής θέσης της χώρας, καθώς και της αξιοπιστίας της ως βασικού κρίκου στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλυσίδες αξίας.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο IMEC δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Ινδός Υπουργός εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και τη μελλοντική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του σχεδιασμού του IMEC στο προσεχές διάστημα.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ενίσχυση των επενδύσεων και του διμερούς εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τομείς όπου η Ινδία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, ενώ επισημάνθηκε ότι το υπό κατασκευή νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης (case study) για την εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στις μεταφορικές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή πεποίθηση ότι η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ινδίας σε όλους τους τομείς έχει εισέλθει σε μία νέα, ιδιαίτερα δυναμική περίοδο, ενώ υπογραμμίστηκε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ορόσημα που σηματοδότησαν την αναζωογόνηση των ελληνοϊνδικών σχέσεων, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας Narendra Modi στην Αθήνα το 2023 και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία λίγους μήνες αργότερα, οι οποίες δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.