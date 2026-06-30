«Καμία πρόοδος» στις συνομιλίες Αβάνας - Ουάσιγκτον

«Οι συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων της Κούβας και των ΗΠΑ δεν δείχνουν καμία πρόοδο», είπε ο Μπρούνο Ροδρίγκες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει «καμία πρόοδος» στις συνομιλίες μεταξύ της Αβάνας και της Ουάσιγκτον η οποία εφαρμόζει μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» στο νησί.

«Οι συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων της Κούβας και των ΗΠΑ δεν δείχνουν καμία πρόοδο», είπε ο υπουργός επαναλαμβάνοντας ότι η Αβάνα «παραμένει έτοιμη για διάλογο και για μια ειρηνική λύση των διαφορών της» με την αμερικανική πλευρά.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, χωρίς αυταπάτες, γνωρίζοντας ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (...) πρέπει να αναλύεται με βάση τα γεγονότα και τις πράξεις. Και οι πράξεις είναι ο ενεργειακός αποκλεισμός και το πρόσθετο εμπάργκο», σημείωσε.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι ζήτησε τη διεξαγωγή συζήτησης στις 7 Ιουλίου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις. Μετά τη συζήτηση δεν θα γίνει ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ