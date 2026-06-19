Τρίτη «κόκκινη» εβδομάδα για τον χρυσό υπό το βάρος της Fed

Αναλυτικότερα, ο χρυσός spot διολίσθησε κατά 0,9% στα 4.169,44 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κατρακύλησαν κατά 1% στα 4.202,10 δολάρια.

Tην τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του επισφράγισε ο χρυσός, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ ενίσχυσαν το δολάριο και περιόρισαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πολύτιμο μέταλλο. Η τιμή spot του χρυσού δέχθηκε πιέσεις μετά τα μηνύματα που εξέπεμψε η Fed, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75%.

Αναλυτικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 0,9% στα 4.169,44 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κατρακύλησαν 1% στα 4.202,10 δολάρια. Το ασήμι spot υποχώρησε 1,1% στα 65,11 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,7% στα 1.667,14 δολάρια, ενώ το παλλάδιο έχασε 1,9% στα 1.254,69 δολάρια ανά ουγγιά. Και τα τρία μέταλλα ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Fed, εννέα από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι θα χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Την ίδια στιγμή αποτιμούν πιθανότητα 70% για πιθανότητα αύξησης επιτοκίων έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Ο χρυσός τείνει να χάνει την ελκυστικότητά του όταν τα επιτόκια είναι υψηλά, καθώς δεν αποδίδει τόκους.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Παρασκευής, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Παράλληλα, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού έως το τέλος του έτους, εκτιμώντας πλέον ότι θα διαμορφωθεί στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 5.400 δολάρια.